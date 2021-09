Asociaciones de juristas ven ilegal la detención de Puigdemont y exigen su libertad

Siete entidades y asociaciones catalanas de juristas han exigido este viernes la puesta en libertad "inmediata" del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, detenido anoche en Cerdeña, y han advertido que su arresto es "ilegal" y "contrario" a la legislación internacional vigente.

Así lo han sostenido en un manifiesto firmado por Juristes per les Llibertats, DretsCat, la Coordinadora de l'Advocacia Catalunya, Drets Humans, Juristes per la República, Juristes pels Drets Humans del Maresme y Advocats d'Osona per la Defensa DDHH para reclamar la liberación de Puigdemont, detenido ayer a su llegada al aeropuerto de L'Alguer (Italia).

Las asociaciones han expresado su "rechazo a las actuaciones contrarias a la legislación internacional vigente" y han subrayado que la Abogacía del Estado "confirmó expresamente" ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) la "suspensión" de la orden de detención europea emitida por el Tribunal Supremo en 2019.

Han recalcado que las resoluciones del TGUE "amparan la libertad de movimiento" de Puigdemont "por todo el territorio de la Unión Europea" y han pedido "respeto" a las decisiones dictadas por las autoridades y organismos judiciales internacionales.

Asimismo, han recordado que "el efecto de cualquier cuestión prejudicial -como la que planteó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre las razones que permiten rechazar una extradición- es la suspensión del procedimiento en el que se solicita", por lo que "ningún órgano judicial de la UE puede ejecutar la misma hasta que el TGUE no resuelva dicha cuestión".