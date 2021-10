Los socialistas siguen sin ponerse de acuerdo sobre la financiación autonómica

pamplona – El presidente de Extremadura y recién elegido secretario de Política Autonómica del PSOE, Guillermo Fernández Vara, entró de lleno en una de las cuestiones que genera mayor controversia entre las diferentes sucursales autonómicas socialistas: la financiación territorial. El dirigente consideró que el partido debe encontrar un "mínimo común denominador" a defender en el debate sobre la reforma de la financiación autonómica, aunque admitió que es un momento "complicado" para abordar este asunto.

Al hilo de la reunión con distintos presidentes autonómicos que ha convocado para el 2 de noviembre el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y en la que participarían Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Castilla León, Castilla-La Mancha y Galicia, Vara rehusó sobre la presencia o no de los presidentes autonómicos socialistas en ese encuentro. "Tengo prevista una conversación con él –por Feijóo– porque ahí se había producido un hecho que no había sido adecuadamente explicitado", comentó. Desde el PSOE se hizo hincapié en que esa reunión de producirse con presencia de sus presidentes, no debe ser, en ningún caso, utilizada contra el Gobierno.

Fernández Vara admitió que le gustaría que este tipo de contactos entre presidentes que comparten determinados problemas fueran "más frecuentes y menos excepcionales", pero, de momento, pidió "reserva" sobre la cita de Santiago de Compostela hasta que hable con su anfitrión. Además, se mostró partidario de que los presidentes autonómicos socialistas alcancen una posición común sobre la financiación autonómica o la gestión de los fondos europeos. "Tenemos que ser un partido capaz de tener una voz dentro de la diversidad que tiene este país", incidió.