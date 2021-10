Sondeo a alumnos de ESO en Navarra: más de la mitad no sabe qué fue ETA

La investigación muestra "un profundo" desconocimiento de la juventud navarra sobre terrorismo - 1 de cada 4 jóvenes justifica la violencia con fines políticos

El "profundo" desconocimiento de la juventud navarra sobre el terrorismo se pone de manifiesto en una encuesta que recoge datos positivos como que un 79 % afirma que "ningún acto de violencia puede menoscabar la dignidad humana" pero también evidencia que queda tarea por hacer ya que un 26 % dice que "podría justificar la violencia en alguna situación".

Estas son algunas de las conclusiones de la 'Encuesta sobre el conocimiento del terrorismo en la población escolar de la Educación Secundaria Obligatoria de Navarra' presentada en rueda de prensa por el consejero de Educación, Carlos Gimeno, y Luis Campos, director general del Observatorio de la Realidad Social.

En ella, según el consejero, se ofrece información "muy esclarecedora de cómo se debe trabajar con la juventud en una sociedad que no quiere volver a pasar por el sufrimiento generado por las violencias pasadas" y se recaba información sobre cómo introducir estos conocimientos dentro del currículo habitual.

Esa necesidad de conocimiento se vincula a la voluntad de Educación de poner en marcha en los centros educativos de Navarra unas unidades didácticas de memoria y prevención del terrorismo.

La encuesta, de 24 preguntas, online y totalmente anónima, se hizo llegar a todos los colegios de Navarra que imparten ESO, más de 28.000 alumnos. Se debía responder en horario lectivo en dos días concretos para que fuera lo "más espontánea posible" y fue contestada por 1.156 estudiantes, una representación que consideran "estadística muy importante".

En ella se ha prestado especial atención a cuestiones relacionadas con el "principio de verdad, justicia y reparación, la prevención de la violencia y la construcción de modelos sociales basados en la convivencia y el rol protagónico que las mujeres siempre asumen en procesos de construcción de paz y modelos de convivencia basados en los derechos humanos. Esto último se constata con una mayor sensibilidad de las chicas ante las vulneraciones de derechos humanos y mayor disposición a la convivencia.





Marta Rodríguez Fou, Luis Campos, Carlos Gimeno, Adriana Ciriza y Mikel Berraondo.

Como dato más positivo destaca el amplio porcentaje de jóvenes que rechazan el uso de la violencia y así, el 79 % dice ningún acto de violencia puede menoscabar la dignidad humana.

La antítesis se encuentra en el elevado porcentaje de encuestados que podrían justificar el uso de la violencia en alguna situación, un 26%. Al desagregar por sexo, entre las mujeres se justifica en menor grado el uso de la violencia.

Detrás de ese porcentaje, ha apuntado Campos, puede reflejarse la existencia de una cierta "banalización de la violencia en la sociedad".

Jóvenes que tienen o pueden tener actitudes violentas hacia determinadas opciones políticas, sexuales, religiosas o culturales que atentan directamente contra el respeto de los derechos humanos pueden estar detrás de ese porcentaje que es una de las justificaciones más importantes para impulsar un plan de acción con la juventud navarra.





Resalta asimismo el "fuerte desconocimiento" que demuestran sobre las diversas violencias que asolaron la Comunidad Foral durante décadas, con porcentajes altos de desconocimiento, especialmente destacables en las violencias no relacionadas con ETA (violencia provocada por el GAL, por grupos relacionados con la extrema derecha, o la violencia yihadista), de las que se tiene muy poco conocimiento.

Un 54% de las personas encuestadas afirman no tener conocimiento sobre el terrorismo (un 47% afirma tener un conocimiento escaso y un 7% un conocimiento nulo).

Esos porcentajes aumentan en el caso del terrorismo del GAL con un 63% que indica no saber qué fue el GAL, a los que hay que sumar un 19% que afirma que les suena pero que no sabría precisar. En total un 82% de las personas que respondieron no sabe qué fue y qué hizo el GAL.

Las cifras también resultan excesivamente elevadas en el caso del terrorismo cometido por grupos de extrema derecha: el 43% afirma no conocer este tipo de terrorismo, al 30% le suena pero que no sabría precisar y un 73% responde que no ha conocido este tipo de terrorismo.

A la pregunta sobre si recordaban algún atentado de ETA, un 54% afirmaba que no, frente a un 29% que decía sí recordar alguno. A quienes respondían que sí se les pedía que indicara alguno y las respuesta más numerosa, después de la de quienes optaron por no responder, fue el atentado contra Carrero Blanco.





Le sigue el atentado de Hipercor y el de la Casa Cuartel de Zaragoza y como muy significativo se cita en las conclusiones del estudio el hecho de que el asesinato de Miguel Ángel Blanco sólo es conocido por 0,5% de los estudiantes.

Con estos datos el equipo que ha realizado la encuesta ofrece una serie de recomendaciones relacionadas con la necesidad de profundizar en el aula el conocimiento del terrorismo y la vulneración de derechos humanos y en esa línea se alude a la formación del profesorado para trabajar de forma óptima los temas relacionados con la "verdad, justicia y reparación".





Se considera asimismo preciso mejorar la comunicación del trabajo que realizan las administraciones públicas y las instituciones y se llama la atención sobre el hecho de que las mujeres "son la vanguardia" y hay que potenciar su labor en este ámbito. También se recomienda impulsar planes de acción que involucren a los jóvenes.

La encuesta ha sido realizada por Observatorio de la Realidad Social, Marta Rodríguez Fouz, investigadora del Instituto de Investigación I-Communitas de la Universidad Pública de Navarra y profesora titular del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPNA y Soinua Social Transformation.