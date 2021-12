Otegi y Sortu subrayan que no tienen "nada que ver" con el 'ongietorri' de Pamplona

Tanto el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, como Sortu, dejaron claro este viernes que no tienen "nada que ver" con el ongi etorri celebrado el jueves en Pamplona y que fue difundido por sectores críticos con la línea oficial de la izquierda abertzale.

Otegi lo rechazó en una rueda de prensa convocada para valorar la derogación parcial de la reforma laboral, y Sortu lo hizo en un comunicado en el que confirmó que este recibimiento no cuenta con su respaldo y aclaró que las personas que lo organizaron "han actuado en contra de la voluntad expresada por el EPPK".

De hecho, este ongietorri no fue difundido en las redes sociales de Etxerat (que se limitó a aplaudir su salida porque vacía las cárceles), Sare, Bildu o Sortu, sino que circuló en un medio digital que difunde pronunciamientos del sector más duro

en la calle jarauta de pamplona Las imágenes saltaron de inmediato a los titulares porque es el primer ongietorri que incumple el mandato del EPPK un mes después del comunicado. Fueron asociaciones de víctimas del terrorismo las que denunciaron el recibimiento dispensado al etarra Ignacio Martín Etxebarria, alias Mortadelo, en la calle Jarauta, en Pamplona, tan solo un mes después de que el colectivo de presos de ETA pidiese que los recibimientos se desarrollasen de forma "privada" y "discreta".

"Desde la AVT ya lo advertimos: no nos creíamos sus palabras cuando anunciaron el fin de los homenajes a etarras. El tiempo nos ha dado la razón. Ni un mes han aguantado sin humillar a las víctimas", denunció la Asociación Víctimas del Terrorismo en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

En la misma línea se expresaron desde Covite, lamentando que "las palabras del EPPK" se hayan convertido en "papel mojado en la primera oportunidad que han tenido para convertirlas en hechos".

En su mensaje, compartido en la misma red social, la asociación adjuntó un vídeo en el que puede verse a Etxebarria recibido entre aplausos en la capital navarra. "Flores, bengalas y pasillo de honor para un terrorista asesino de seis personas", lamentó Covite.

Ignacio Martín Etxebarria fue condenado por matar a cinco militares en 1992, así como al hijo de un coronel. Pero a este expreso se le ha vinculado con protestas del sector crítico ATA, como huelgas de hambre. En Pamplona fue recibido por decenas de personas con banderas por la amnistía, con el logo que diseñó Eduardo Chillida, que utilizaron las Gestoras Pro Amnistía y que está en desuso desde hace tiempo entre el sector oficial de la izquierda abertzale, y le hicieron pasillo en la calle.

categórico rechazo de otegi Un acto, en todo caso, del que Otegi tenía total desconocimiento y contra el que se mostró más categórico. "No sé a qué recibimiento se refiere, pero estamos en la posición de que no se hagan ongietorris en público. No respaldamos ningún ongietorri público", dijo Otegi tras ser preguntado por ello.

Otegi también fue cuestionado por el hecho de que Sortu haya propuesto al último jefe de ETA, David Pla, para la dirección de esta formación, a que apoyara a Mikel Antza en su declaración en los juzgados, y a que Arkaitz Rodríguez asegurara públicamente que el fallecimiento de Antton Troitiño suponía "un día de duelo para la izquierda abertzale",

Sobre Antzay Troitiño, evitó pronunciarse con el argumento de que no es portavoz de Sortu.

"Yo no soy el portavoz de la izquierda abertzale. Por tanto, las cosas que afecten a Sortu las tiene que contestar Sortu. EH Bildu está en la declaración de Aiete", dijo Otegi, en relación al texto que leyeron él mismo y Rodríguez en octubre, en el aniversario de la conferencia que precedió al cese definitivo de ETA en 2011. En esa declaración, reconocían el dolor de las víctimas y que nunca debió producirse, y abrían la puerta a dar pasos para aliviar ese sufrimiento.

En ese contexto llegaría después la declaración del EPPK para situar los recibimientos a los presos en un ámbito privado y discreto.

De todas formas, aunque Otegi esquivó el asunto de Antza y Troitiño, Sortu forma parte de la coalición EH Bildu, coordinada por Arnaldo Otegi, y se da la circunstancia de que este grupo político compartió en su cuenta de Twitter la concentración en apoyo a Antza cuando se dirigía a los juzgados a declarar por el asesinato de Gregorio Ordóñez. La portavoz de Bildu en Donostia, Reyes Carrere, participó en la concentración.

En el caso de Troitiño, el propio Otegi acudió al tanatorio tras la muerte del expreso, aunque el peso declarativo lo llevó el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, quien lo lloró como víctima del conflicto obviando su condena por más de veinte muertes.

presos

cuatro nuevos acercamientos

A Martutene, Basauri y Zaballa. Etxerat informó el viernes de que esta semana se han producido cuatro nuevos acercamientos de presos, en esta ocasión los cuatro con destino a cárceles vascas. Uno de ellos es Yon Troitiño Ciria, sobrino de Antton Troitiño, acercado desde la prisión de Logroño a Martutene. Gorka Lupiañez, por su parte, ha sido acercado desde Logroño hasta Martutene, condenado por secuestrar a la caranava de una familia para atentar en Castellón. Zigor Blanco ha sido acercado desde Villabona hasta Basauri y fue condenado por tratar de quemar vivos a dos ertzainas. Jose Mari Novoa Arroniz, por último, ha sido acercado desde León hasta Zaballa.