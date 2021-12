Sare alega que la marcha en Arrasate es contra la dispersión

PAMPLONa – Como en un juego de espejos, la polémica que agitó la escena política el pasado verano a cuenta de una marcha convocada por Sare en Arrasate contra la permanencia del preso de ETA Unai Parot en la cárcel se está repitiendo, punto por punto. El motivo, una nueva movilización impulsada por Sare en la misma localidad este viernes, 31 de diciembre, y por el mismo motivo. Tras la denuncia efectuada el lunes por Covite, otras asociaciones de víctimas y partidos como el PP y el PSE han criticado la convocatoria por considerar que se trata en realidad de un homenaje a presos y prófugos de la banda terrorista.

Sare lo negó ayer y explicó que "en ningún momento" ha organizado "ninguna marcha y menos homenaje alguno a ningún preso", sino que "un año más" lo que ha previsto para el último día del año en Arrasate y en otras localidades vascas "es un acto de denuncia contra la política penitenciaria de excepción que se aplica a estos presos y presas vascas". En un comunicado, señaló que "nuestra trayectoria de varios años deja claro que nunca hemos homenajeado a nadie y siempre hemos trabajado por hacer compatible la denuncia de esta normativa penitenciaria de excepción con el respeto, apoyo y solidaridad con todas las víctimas de la violencia".

Pese a ello, la red ciudadana ha eliminado del cartel de la movilización los nombres de los presos Unai Parot y José Manuel Pagoaga Gallastegui, Peixoto, y Eugenio Barrutiabengoa, Arbe, prófugo de la justicia en Venezuela, para "evitar dolor añadido a ninguna víctima". En su denuncia pública del lunes, Covite aseveró que el evento constituye un "acto a favor de la impunidad" de los tres miembros de ETA, entre ellos Parot, "autor de 39 asesinatos", señaló.

Respecto a la anterior cita del 18 de septiembre, que consistía en una marcha de 31 kilómetros por los 31 años que Unai Parot lleva en prisión, Sare acabó desconvocándola y la sustituyó por diversas concentraciones en Euskadi. Lo que sí tuvo lugar en Arrasate fue un acto de Voces contra el Terrorismo que contó con la presencia de los primeros espadas de Vox, los Abascal, Olona y Ortega Smith. Hubo choques con grupos antifascistas y un hombre de avanzada edad, ajeno a estos actos, resultó herido al ser arrollado por unos jóvenes a la carrera.

Nuevo pulso A la espera de acontecimientos, populares, socialistas y Vox se han movilizado ya a cuenta de la convocatoria de pasado mañana en Arrasate. El presidente del PP de la CAV, Carlos Iturgaiz, reclamó a la Fiscalía que actúe "de inmediato" para que la manifestación "no se celebre de ninguna manera". Su jefe de filas, Pablo Casado, llevó este asunto a la esfera política y acusó al presidente español, Pedro Sánchez, de no hacer "nada" para impedir los homenajes a presos. Anunció además la presentación ante la Fiscalía de una iniciativa para que estos actos "acaben de una vez y el más sanguinario de los etarras, como es el caso de Parot, no tenga un homenaje".

Vox reclamó por escrito a la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa la "inmediata suspensión y cancelación del homenaje" en Arrasate. En una nota, consideró que este acto puede ser constitutivo de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y odio, así como de humillación a las víctimas "por tratarse de un homenaje a un condenado por terrorismo".

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, expresó la "condena y rechazo más absoluto a estos actos que ofenden a las víctimas y que reabren su dolor y su drama".

Las víctimas

Denuncias

Dignidad y Justicia. Las asociaciones Dignidad y Justicia y Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) pidieron ayer a la Audiencia Nacional que prohíba la manifestación convocada por Sare para el viernes en Arrasate. La primera presentó una denuncia por presunto delito de enaltecimiento y justificación de los delitos de terrorismo, y de humillación a víctimas y familiares.

APAVT. La plataforma de apoyo a las víctimas repitió en su denuncia los mismos argumentos que DyJ. Añadió que "detrás de Sare pudiera estar una organización ilegalizada que utiliza una plataforma legal para poder seguir desarrollando sus ilícitas actividades".

Covite. Asegura que la cita del viernes en Arrasate es "exactamente igual que la que convocaron en septiembre a favor de la impunidad de Henri Parot, solo que esta vez lo hacen con un perfil más bajo".