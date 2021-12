El PP multa a Álvarez de Toledo por romper la disciplina de voto

El PP ha sancionado a su exportavoz y diputada Cayetana Álvarez de Toledo con una multa de 500 euros por "no respetar la línea política del grupo" y votar en blanco en la elección de candidatos pactados por el PP y el Gobierno para el Tribunal Constitucional.



Ha sido la propia diputada sancionada la que ha informado en sus redes sociales de que "ayer a las diez y media de la noche" había recibido los documentos, firmados por el secretario general del grupo parlamentario popular, Guillermo Mariscal, en el que, dice, se le "exige una aportación extraordinaria a las finanzas del PP", y ha avanzado que presentará recurso.





Ayer, 30 de diciembre, a las diez y media de la noche, recibí estos documentos en los que se me exige una «Aportación extraordinaria» a las finanzas del PP.



Presentaré recurso. pic.twitter.com/FNwoHqAMMz — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) December 31, 2021

En el documento remitido a Álvarez de Toledo, en relación al expediente sancionador incoado poren los Estatutos del grupo popular, se recuerda que"cuando conocía que la dirección del grupo había comunicado a todos los diputados el sentido del voto, que no era en blanco".Según el documento remitido, "el hecho objetivo, no interpretable" de la diputada durante la votación "" es el que activa la infracción, recogida en el artículo 30.2 c) de los Estatutos del Grupo Parlamentario Popular.