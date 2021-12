“El rey emérito quiere volver y conversa con Felipe VI mediante un interlocutor”

juan carlos I

pamplona – Marisol Hernández (Valencia, 1972) trabaja en El Periódico de España, un medio surgido en este 2021. Entiende que "hay un antes y un después cuando, tras el verano, empiezan las primeras informaciones sobre que la Fiscalía del Tribunal Supremo va a cerrar las tres investigaciones contra él. Finalmente hay una prórroga, pero el run run que hay a partir de fuentes judiciales muy destacadas es que eso se va a cerrar". A ello se le añade "el cierre de la investigación en Suiza".

Así las cosas, observa Hernández, "empezaron a producirse otras informaciones que hemos venido publicando sobre su vuelta, que no sabemos exactamente cuándo se va a producir, pero al menos creo que mi información es correcta y que el rey quiere volver, que Zarzuela y el Gobierno lo saben, y que cuando ya no haya ninguna causa abierta contra él, y no se produzcan las circunstancias que hicieron que se marchara, esa vuelta se podría producir. Hernando cuenta que hay conversaciones entre Felipe VI y el rey emérito a través de un interlocutor autorizado por ambos, "para que esa vuelta en ningún caso suponga un desgaste para la monarquía".

Esta periodista da por hecho que el regreso se producirá en 2022, pero que "no volverá hasta que todas las investigaciones contra él estén cerradas". Lo que incluye también la denuncia por acoso que le puso Corinna en Londres. Hernández piensa que Zarzuela tiene "la certeza, si no no estaríamos en este debate, de que no hay nada más susceptible de investigación judicial". Juan Carlos I volvería cuando a "Felipe VI le venga bien, cuando no haya ningún acto importante". Esta redactora dice que el Gobierno, "está acompañando" al respecto, pues según sus fuentes "ya no ve necesario que esté fuera una vez se cierren las causas". Hernández entiende que el PSOE "ya ha asumido un cierto desgaste ayudando a la monarquía", y que el Gobierno, en su "parte socialista", "está respaldando claramente a Felipe VI".