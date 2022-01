Abascal: “El PP también permitió homenajes a los presos de ETA”

Pamplona – El líder de Vox, Santiago Abascal, afea que el PP proteste "ahora" por las concentraciones en apoyo a los presos de ETA cuando, en su opinión, este partido "los permitió" durante las legislaturas del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El líder ultra valoró además que se ha producido un "fallo multiorgánico y de Estado" al no prohibirse la celebración de este tipo de homenajes. En una entrevista a El Toro TV emitida en la noche del lunes, opinó que "han fallado los políticos con legislaciones débiles, han fallado en ocasiones los jueces y se ha permitido en España, de manera sistemática, el permanente homenaje y recibimiento a los asesinos, a los terroristas y peores criminales de nuestro país", aseveró.

Abascal defendió además que aquellos "que han ejercido el terrorismo" y no han condenado actos terroristas ni han colaborado en los crímenes sin resolver "no pueden formar un movimiento político" y deben "ser ilegalizados". "Hay quien dice que ETA ya no existe, pero allí no ha vuelto la libertad. El miedo permanece", aseguró el líder de Vox en referencia a Euskadi.

Añadió que el "fanatismo tiene más poder porque se le ha legitimado y está en las instituciones", al tiempo que lamentó que el Gobierno de Sánchez actúe contra "aquellos que levantan un país" y crean empleo, como el sector agrícola y ganadero tras la polémica con Alberto Garzón, o el automovilístico.