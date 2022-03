El TC avala la condena por sedición y malversación de Junqueras y Romeva

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado este miércoles la condena por sedición y malversación dictada por el Supremo contra el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, condenados a 13 y 12 años de prisión, respectivamente, según ha informado el tribunal.



Los recursos de amparo de los condenados han sido rechazados por la mayoría conservadora del tribunal con los votos particulares de los progresistas María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Ramón Sáez. El resultado ha sido de seis a tres.



Esto es así porque en la presente deliberación no han participado los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido, ya que se abstuvieron tras ser recusados por algunos de los condenados. A ellos se suma Alfredo Montoya, de baja por enfermedad.



De esta forma, no se ha alcanzado la unanimidad en el fallo, si bien fuentes jurídicas han explicado a Efe que este hecho no es algo ajeno al tribunal, como ha quedado acreditado en la resolución de los amparos de los condenados por sedición en el "procés", en los que siempre han formulado votos particulares Balaguer y Xiol. Es más, solo se logró esa unanimidad en las condenas por desobediencia de los exconsellers Carles Mundó y Meritxell Borrás.



Jurídicamente, el recurso de Junqueras era el más complicado y extenso de todos los condenados por las diversas vulneraciones de derechos fundamentales que planteaba en su escrito, cuya ponencia ha correspondido al presidente del tribunal, Pedro González Trevijano. Una vez que el tribunal ha desestimado estos recursos, los condenados ya pueden recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que es su objetivo final en su recorrido judicial y donde tienen depositadas todas sus esperanzas.



Todo apunta a que la resolución de los recursos de los exconsellers Joaquim Forn y Dolors Bassa, que han quedado para este jueves, correrán la misma suerte y serán rechazados de la misma forma, abriendo la puerta para acudir a Estrasburgo.





