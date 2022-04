Ayuso viene a Pamplona dos años después de llamar "paletos" a quienes defienden la identidad de Navarra

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participará este viernes en Pamplona en una charla organizada por Institución Futuro. Será la primera presencia oficial de la dirigente del PP en la capital navarra desde que en febrero de 2020 calificara de "paletos" a quienes defienden la identidad de Navarra. El Parlamento foral reclamó por unanimidad una rectificación pública que todavía no se ha producido.

Ayuso está invitada por el lobby anti-impuestos Institución Futuro en el maco de las conferencias que el think tank ha organizado con motivo de su 20º aniversario y dentro del ciclo de presidentes autonómico. La conferencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid versará sobre política económica regional.

La posición que Ayuso ha mantenido durante la pandemia en contra de algunas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, y en especial su decisión de no cerrar los bares para evitar los contagios le ha reportado gran popularidad en la derecha. La política económica de su comunidad se ha convertido además en un símbolo para los defensores de las medidas económicas más liberales, con menor regulación laboral y un pocos impuestos. Un modelo que ha garantizado el crecimiento de Madrid, apoyado especialmente por las ventajas que le ofrece la capitalidad, y que ha lastrado de forma muy importante a su entorno territorial en lo que se ha conocido como la España vaciada.

Políticos paletos e identidad de Navarra



La figura de Ayuso ha sido ademas muy controvertida por sus constantes salidas de todo y declaraciones polémicas. Una de ellas le granjeó el reproche del Gobierno de Navarra y de todo el arco parlamentario, incluido Navarra Suma, que exigió una rectificación pública de las palabras en las que calificaba de "paletos" a los defensores de la identidad de Navarra.

En este caso fueron unas declaraciones de febrero de 2020, en pleno debate sobre fiscalidad, y sobre la competencia desleal que Madrid hace al resto de regiones mediante el dumping fiscal. "Durante años muchos políticos de este país se han dedicado a hacer el paleto, y se han dedicado a crear identidades donde no las había, se han dedicado a hablar de ser más leoneses, de ser más navarros, de ser más baleares, más catalanes. Han permitido que sus empresas se vayan arruinando, han ido subiendo indiscriminadamente los impuestos a sus empresarios, no han propuesto ninguna política creativa y han permitido que sus jóvenes y la iniciativa privada se fueran a otras comunidades como Madrid", afirmó Ayuso.

Estas palabras crearon gran malestar en los lugares citados por Ayuso, y en especial en aquellas fuerzas políticas que se consideran defensoras de los intereses regionales. La respuesta del Gobierno de Navarra fue inminente. "Pedimos respeto para Navarra, para su historia y sus ciudadanos", replicó el vicepresidente José Mari Aierdi, que consideró que "la ignorancia es muy atrevida".

Todos los partidos del arco parlamentario mostraron también su rechazo. PSN y Geroa Bai emitieron comunicados pidiendo una rectificación, mientras que EH Bildu y Podemos elevaron el debate parlamentario. Incluso el socio del PP, UPN, salió públicamente para defender que su papel. "No se puede hablar desde el desconocimiento. UPN es ejemplo de lealtad", se defendió Javier Esparza.

Declaración del Parlamento



La polémica llegó al Parlamento de Navarra que aprobó una declaración institucional en la que calificaba "inaceptables" las palabras de Ayuso y le reclamó una rectificación. La propia presidenta, María Chivite, defendería unos días después, en una acto en Madrid, que defender el autogobierno "no es de paletos ni aldeanos".

Ayuso, fiel a su estilo, evitó cualquier rectificación, aunque sí matizó sus palabras. "Nunca he dicho que ninguna región haga el paleto. Solo he criticado que haya políticos que no cuiden a sus ciudadanos", argumentó la presidenta madrileña. Este viernes tiene una nueva oportunidad.