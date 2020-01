147 hombres condenados por violencia machista en 9 meses

PAMPLONA - Un total de 147 hombres fueron condenados por violencia machista durante los primeros nueve meses de 2019, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. De este modo, el número de condenas aumentó un 17,93% respecto al mismo periodo de 2018, en el que se registraron 131. Por su parte, en los primeros nueve meses de 2017 se registraron 150 penas. El mayor aumento en denuncias se vislumbró en el segundo trimestre, cuando se registraron 54, lo que supone un 19,6% de querellas más que en el mismo periodo de 2018, frente a los 39 registrados. Por su parte, en el primer trimestre hubo 42 condenados y en el tercero la cifra se situó en 44.

once mujeres en riesgo alto La mayoría de los casos de violencia de género registrados en la Comunidad Foral no tienen riesgo (441) o tienen un riesgo bajo (491) pero existen 101 casos de riesgo medio y 11 mujeres cuya situación es considerada de riesgo alto, según datos del Sistema Viogén. En comparación con los datos de 2018, Navarra registró una subida en el número de casos, ya que hace dos años 421 eran sin riesgo, 404 contemplaban un riesgo bajo, 98 medio, y 9 alto. En 2017, 464 casos no tenían riesgo apreciado, 333 eran de riesgo bajo, 66 de medio y 6 de alto.

En 2019 también han aumentado los casos inactivos a 5.450, cuando en 2018 la cifra se situó en 4.859 y en 2017 fueron 3.882. De los 1.044 casos activos en 2019 registrados, 365 fueron gestionados por la Policía Foral y 371 por policías locales de diferentes municipios de la Comunidad Foral. El resto de los casos fueron gestionados por la Guardia Civil y la Policía Nacional. En 2018, de los 932 activos, 310 fueron gestionados por la Policía Foral y 345 corrieron a cargo de la Policía Local de distintas localidades. Por su parte, de los 869 casos registrados en 2017, 345 fueron gestionados por la Policía Foral y 196 por la Policía Local. Los restantes fueron gestionados por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. -A.J.