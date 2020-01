La acusación del crimen de Corralillos solicita ante el TSJN que se repita el juicio

pamplona - La acusación particular que ejerce la familia del joven Daniel de la Fuente, que murió con 21 años en el llamado crimen de Corralillos, pidió ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJN en su recurso la repetición del juicio con jurado, en el que se condenó a cinco años de prisión a Alberto Alarcón Aguirre, de 51 años, por haber estrangulado con el cinturón de su furgoneta a la víctima en septiembre de 2017. La sentencia expuso que el procesado no tenía intención de matar al joven, pero resaltó que su defensa fue "exagerada" ante la irrupción de Daniel en su vehículo. El jurado había respondido al objeto del veredicto y declaró que fue un homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa. La acusación particular solicitó ayer que se repita el juicio, habida cuenta que no se incluyó en las preguntas que tenía que responder el jurado la alternativa de que la pelea se iniciara "por causas desconocidas" y se diera por hecho que los hechos se desencadenaran a raíz de una "agresión ilegítima" por parte de la víctima. La denegación de que se incluyera dicha cuestión en el objeto del veredicto afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y causa indefensión, según el abogado acusador Eduardo Ruiz de Erenchun, porque "no permite a esta parte defender su tesis acusatoria correctamente planteada" "La única alternativa que se ofrece a los miembros del jurado para el inicio de la pelea es la agresión súbita de Daniel hacia el acusado impidiéndole al jurado pronunciarse sobre si se inició la discusión por causas desconocidas".

La Fiscalía y la defensa impugnaron el recurso de la acusación y de hecho su abogado defensor pide que se le rebaje la pena de cinco años de cárcel. El Ministerio Público considera que hubo prueba suficiente que justificara la condena del acusado en los términos que determinó el jurado popular que juzgó los hechos. - E.C.