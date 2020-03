Salud garantiza la atención a los pacientes crónicos y arranca con los test rápidos

pamplona – Salud garantizará la atención a todos aquellos pacientes que sufren patologías crónicas y que necesitan de un seguimiento para el tratamiento de su enfermedad. Así lo explicó ayer la consejera del departamento, Santos Induráin, que reconoció el "especial esfuerzo" que está realizando este colectivo ante la crisis del coronavirus. Asimismo, Induráin avanzó que para la semana que viene se prevé que los test rápidos de detección del virus puedan estar funcionando en Navarra, una prueba de diagnóstico precoz que también se realizará a personas que presenten sintomatología leve.

En la rueda de prensa de ayer –en la que también intervinieron el vicepresidente del Gobierno foral, Javier Remírez, y el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa–, Induráin dio cuenta de las novedades en torno al COVID-19 y quiso centrar su mensaje en las 108.000 personas que en Navarra padecen patologías crónicas. En este sentido, explicó que, aunque las visitas de revisiones se han pospuesto, "se atiende de manera presencial todos los problemas que no sean demorables". "Esa atención está garantizada", subrayó. Asimismo, recordó a estos pacientes que, con el fin de minimizar las salidas y los contactos, cuentan con una atención telefónica con sus centros de salud para aquellos casos que no se requiera una visita presencial.

Muchos de estos pacientes requieren, además, de una rutina de ejercicios y cuidados en el tratamiento de sus enfermedades. Por ello, en estos días de cuarentena en los que no se debe salir del domicilio, la consejera hizo hincapié en la necesidad de practicar los autocuidados, sin olvidar una alimentación saludable y la práctica de ejercicios sencillos en casa, de flexibilidad, resistencia, fuerza y equilibrio. "Esta crisis del coronavirus nos toca desde el punto de vista emocional y hay cuestiones a tener en cuenta como tener rutinas diarias, apoyarse en los grupos familiares, conversaciones telefónicas, redes sociales o grupos de WhatsApp; hay actividades agradables que se pueden hacer en casa y pueden ayudar a descargar la tensión", aconsejó.

diagnóstico precoz Respecto a los test rápidos para diagnosticar el coronavirus, Induráin informó de que el Ministerio de Sanidad está trabajando desde hace días para su implantación. "Tuvimos ayer (por el miércoles) consejo interterritorial y el objetivo es que se pueda realizar a una población más amplia", expuso, para añadir que se trata de una medida importante "porque supone un diagnóstico más precoz y servirá para ver la evolución del virus". En este sentido, precisó que esperan disponer de los test "para la semana que viene y la forma de articularlo lo conoceremos en los próximos días".

El objetivo principal de este diagnóstico es ampliar las pueblas al mayor número posible de población mas amplia. Por ello, Induráin recordó que, aunque al principio se realizaban las pruebas a todos aquellos que presentaban síntomas o venían de zonas de riesgo, tras el aumento de casos se restringieron a personas vulnerables, con sintomatología grave o de profesiones esenciales, y que ahora se volverán a realizar también a quienes presenten un cuadro leve.

Por otra parte, en cuanto a las mascarillas filtrantes, la consejera indicó que "en algún momento puntual hubo algún problema de desabastecimiento" pero precisó que hay compras centralizadas desde el Ministerio y que se van a repartir más de un millón de mascarillas a las comunidades. "No tenemos problema de desabastecimiento", afirmó. No obstante, señaló que "hay que racionalizarlas porque si no, hay riesgo de dificultades". "La mascarilla es un medio de protección para quien lo necesita, para los profesionales y para los pacientes que sean sospechosos y no contagien", detalló.