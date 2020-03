"Vengo con nervios y con ganas de dar negativo para, al menos, poder hacer vida con mi familia, que ahora no puedo". Conduciendo su propio vehículo, acudió ayer hasta Refena Paqui Gil, de 55 años de edad y auxiliar administrativo en el departamento de Admisión del Centro de Especialidades Príncipe de Viana, del Complejo Hospitalario de Navarra. "Empecé el jueves y el viernes a tener mucho dolor de cabeza, y ya el viernes por la noche empecé a tener fiebre. Al día siguiente también tuve algunas décimas y desde el Servicio de Urgencias Extrahospitalarias me dijeron que me aislase en mi habitación y que ya me llamarían para hacerme estas pruebas", finalizó.