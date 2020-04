Induráin avanza que Navarra está ante una posible estabilización de los contagios por coronavirus

pamplona – Navarra podría estar a las puertas de una estabilización de los contagios de coronavirus, tras una jornada en la que se registraron 136 nuevos casos, un aumento del 4,8% respecto al total, lo que supone el menor porcentaje diario desde que comenzase la pandemia. Sin embargo, la consejera de Salud, Santos Induráin, apeló a la cautela al subrayar que no se puede garantizar que no se produzcan nuevas subidas en el número de casos. Así, pese a lanzar un mensaje de cierta esperanza, Induráin destacó la prudencia que hay que tener al hacer previsiones a futuro de un virus cambiante y que avanza rápido.

Pero la realidad es que tras la actualización de datos ofrecida ayer –correspondientes a las 20.00 horas del viernes– se constata una evolución a la baja del incremento de casos diarios ya que ayer fue –además del menor porcentaje diario registrado– el séptimo día consecutivo en el que el incremento de contagios se sitúa por debajo del 10%. Este porcentaje, que compara los casos nuevos diagnosticados con el total de casos del día anterior, resulta fundamental para conocer la situación de la expansión de la epidemia en Navarra, donde la cifra total de contagios se eleva a 2.972.

En este sentido, la consejera destacó que, a mediados de marzo, se registraban incrementos del 20% y, a partir del pasado lunes, se ha iniciado un proceso de "ralentización". "Todo hace indicar que nos adentramos ya en una fase de posible estabilización en lo que a contagios se refiere. No obstante, bajo ningún concepto, podemos garantizar que no vaya a producirse una subida de contagios", explicó Induráin. "Es fundamental que desde el Instituto de Salud Pública y Laboral (ISPLN) continúen monitorizando la evolución de esta epidemia. No descartamos que se produzcan cifras cambiantes", puntualizó.

Continuarán las cifras altas de fallecidos Pese a que los contagios tienden a estabilizarse, la consejera informó de que se han registrado 20 nuevas muertes, la mayor cifra hasta ahora, que eleva el total de fallecidos a 171. El rango de edad de estas personas oscila entre 57 y 99 años, con una edad media de 82 años.

"Aunque los contagios se ralentizan, la cifra de fallecidos no va a presentar la misma evolución", apuntó, y añadió que durante los próximos días, "seguiremos registrando probablemente y por desgracia fallecimientos, incluso, en cifras similares a las de hoy (por ayer)". "Esto es debido a que existe un decalaje entre la infección, el inicio de los síntomas y el diagnóstico, la presencia de complicaciones y, finalmente, el fallecimiento", explicó.

En cuanto a los contagios, la cifra acumulada en Navarra es de 2.972 casos y ya se han dado 311 altas epidemiológicas, 17 de ellas en el último día. Del total de positivos, 1.341 personas han requerido algún tipo de hospitalización; de ellas, 120 han necesitado ingreso en UCI. En relación a los profesionales sanitarios, un total de 525 han dado positivo, tanto en el ámbito público como en el privado.

Entre 400 y 500 pruebas diarias Una de las acciones que esta llevando a cabo Navarra para tratar de evitar los contagios son los test que se están realizando diariamente. En este sentido, Induráin destacó que Navarra continúa haciendo entre 400 y 500 test diarios, habiendo hecho el último día un total de 459 en el sistema sanitario público, de los que el 70% fueron negativos. De hecho, la detección precoz es uno de los factores que ayuda a evitar la propagación del virus.

En el caso de Navarra, tal y como se puede observar en el gráfico superior de la pagina anterior, se produjo un salto cuantitativo el 24 de marzo, fecha a partir de la cual se incrementó considerablemente el número de pruebas PCR realizadas al día. Esta fecha prácticamente coincide con el inicio de una tendencia descendente en el crecimiento de casos diarios, ya que a partir del 25 de marzo la tendencia es claramente a la baja.

Por otra parte, en lo relativo a los casos activos –es decir, sin tener en cuenta las personas fallecidas ni a las que han superado la enfermedad–, de los 2.972 diagnosticados, un total de 2.490 casos siguen activos. De ellos, 1.794 se encuentran en seguimiento domiciliario, es decir, el 72% están cursando la enfermedad de manera leve en sus casas. Un dato, subrayó Induráin, que refleja que "son casos más leves" y que responde a una estrategia de trabajo "apostando por el control desde la Atención Primaria". Así, tal y como se puede observar en el gráfico inferior de la página anterior, el 28 de marzo de los 1.661 casos activos, el 62,1% (1.033) estaban en seguimiento domiciliario, diez puntos porcentuales menos que en la actualidad.