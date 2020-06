El Parlamento foral no pedirá a Educación que abra el modelo D en Mendigorría

La Comisión de Educación del Parlamento de Navarra ha rechazado una moción para pedir al Departamento de Educación que abra una línea de modelo D (euskera) en el colegio público Julián María Espinal Olcoz de Mendigorría para el próximo curso.

La moción, presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, ha contado con el apoyo de Izquierda-Ezkerra, insuficiente ante el voto contrario de Navarra Suma y el PSN.

Los proponentes de la moción subrayaban, para justificar la iniciativa, que la ley foral del Euskera en relación a la enseñanza en la zona mixta establece que "la incorporación del euskera a la enseñanza se llevará a cabo de forma gradual, progresiva y suficiente, mediante la creación, en los centros, de líneas donde se imparta enseñanza en euskera para los que lo soliciten".

En el caso de Mendigorría, existe una demanda para matricular a seis niños el próximo curso en el modelo D y una previsión de otros cinco alumnos para el curso 2021/2022. El Gobierno de Navarra anunció el martes que estudiará la posibilidad de abrir una línea en euskera en el curso 2021/2022 en Mendigorría.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que la apertura del la línea es "una cuestión de voluntad política". "No hay ninguna trabaja jurídica con la actual normativa para abrir una línea de modelo D. La ley del euskera parece muy clara en la regulación de la zona mixta. Dice que no hay ningún mínimo de alumnos para establecer un grupo de modelo D", ha señalado, para afirmar que "el consejero no ha tenido voluntad política".

En la misma línea, la portavoz de Geroa Bai, María Solana, ha afirmado que "no abrir un aula de modelo D en Mendigorría responde a una decisión política, no hay otro argumento, porque no existe impedimento normativo legal para hacerlo". "El mapa escolar no lo impide y decir lo contrario es engañar a la ciudadanía y a las familias", ha afirmado, para asegurar que "se está incumpliendo la ley" al no abrir la línea de modelo D. Además, ha dicho que "si se decide seguir adelante con la negativa, se está incumpliendo el acuerdo programático" firmado por los socios del Gobierno de Navarra.

El portavoz del PSN, Jorge Aguirre, se ha preguntado si los proponentes de la moción "están reclamando que el Departamento de Educación no cumpla las normas en vigor en esta comunidad". "Hay una normativa que hay que cumplir. El mapa escolar establece que el centro de referencia del modelo D para Mendigorría era Puente la Reina, un mapa escolar que fue redactado por el Gobierno anterior y al que no pusieron ninguna alegación ni ustedes, ni la corporación municipal, ni nadie de la comunidad educativa. Y el mapa escolar no puede ser modificado una vez iniciado el proceso de prematriculación", ha asegurado, para preguntar a Geroa Bai por qué no se abrió en la anterior legislatura la línea de modelo D en Mendigorria.

El portavoz de Navarra Suma, Pedro González, ha afirmado que "hay una normativa, la normativa está para aplicarla y quien gobierna entiende que cumple denegando una línea para seis alumnos". "La ley orgánica de Educación coloca las ratios en Infantil, Primaria y Secundaria en 25 y 30 alumnos. De alguna forma, hay condicionantes de promoción de la lengua o de ruralidad y se toman decisiones muchas veces muy por debajo de ese número, pero nunca seis alumnos", ha asegurado, para señalar que el Gobierno "está cumpliendo escrupulosamente la normativa".

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha sostenido que "es un tema de justicia social poder estudiar en tu localidad en el modelo que se elija, siempre y cuando haya demanda, y este año hay seis niños dispuestos a matricularse en euskera en Mendigorria, y hay cinco más para el siguiente curso, por lo que tenemos capacidad para abrir esa nueva línea".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha dado su apoyo a la moción argumentando que "lo que demanda es cumplir con la ley foral del Euskera", que fue modificada "de forma que todo el alumnado tuviera derecho a recibir la enseñanza en euskera independientemente del lugar en el que residiera".