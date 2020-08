El Ayuntamiento de Tudela no adoptará medidas más restrictivas por el brote

tudela – El Ayuntamiento de Tudela no implementará más restricciones y espera que el Gobierno tome medidas especiales en Tudela por la aparición de los últimos brotes en la ciudad que dejan casi 200 infectados de covid-19 entre Uvesa y la residencia Nuestra Señora de Gracia (no tiene más casos desde el lunes). Según el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, "el Ayuntamiento no puede implementar más medidas porque además todas las que se toman son en coordinación con el Gobierno de Navarra y han de ser lógicas y coherentes". Toquero quiso quitar hierro al hecho de que en dos meses haya habido tres brotes muy importantes en Tudela, "son tres golpes que han incrementado la curva. Lo importante es que se actúe, que se hagan las PCR a todos. Lo bueno es que son todos asintomáticos, ellos ni lo sabían. Ahora que los rastreadores, que dependen del Gobierno, analicen los contactos que han tenido. No queda otra, el virus está ahí, en empresas, en residencias... La gente no va a trabajar sabiendo que tienen la covid, son asintomáticos y cualquier cosa que toques se transmite fácilmente".

Ante la posibilidad de que Uvesa cierre sus puertas, Toquero se mostró seguro de su continuidad, "es una empresa muy grande, tendrá planes de contingencia para que la empresa continúe. Sigue habiendo más de 500 personas que han dado negativo y tienen que seguir trabajando". Además mostró su temor ante la posibilidad de que semejante número de casos paralice a Tudela, "la ciudad no puede parar. Mi obligación es que siga avanzando, consumiendo en los bares, en terrazas, en restaurantes, comprando en las tiendas..." Así, desde el Consistorio pidió al Gobierno de Navarra que analice los perfiles de los casos "para ver de dónde vienen las situaciones y ahí hacer campañas e incrementar la presión. Hay que ver qué colectivos son". Además reclamó a Salud que refuerce los sanitarios, ya que "algunos han cogido sus vacaciones y no se les ha sustituido y han surgido muchas quejas".