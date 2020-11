Hosteleros: "Nos estiran tanto la cuerda que al final nos van a ahogar"

Distintos hosteleros navarros han denunciado en Euskadi Hoy de Onda Vasca la situación crítica que viven tras el cierre decretado en el sector. Han reclamado poder abrir sus locales ya que consideran que no son focos de infección y han solicitado al Gobierno de Navarra reflexionar sobre las restricciones puesto que otras comunidades autónomas en las que la hostelería sigue abierta tienen mejores datos epidemiológicos que la Comunidad foral.

"Tenemos ventilación mecánica. Podríamos abrir interiores al menos a un 30 %. Espero que suelten la cuerda. La están tirando tanto que al final nos van a ahogar. La factura va a ser muy gorda para muchos establecimientos" ha destacado Enrique Martínez, chef del Hotel Tres Reyes de Pamplona.

Además, los hosteleros han avanzado que habrá demandas colectivas para reclamar lo perdido por el cierre. Koldo Rodero, del restaurante "Rodero" de Iruñea ha recordado que su local lleva cerrado cuatro meses. "No hay compensación. No nos puede costar dinero que no nos dejen trabajar. Es un problema de la sociedad no de los hosteleros".

Más optimista se ha mostrado Fermín de loos Prados del restaurante "La olla" ya que ha podido reabrir su terraza. "Ayer fue un día espectacular, incre´´ible, precioso, No paraba de venir gente. Pasamos de 0 a 100 en un solo día".