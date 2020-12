Navarra deja de estar en 'riesgo extremo' en todos los indicadores de Sanidad

Navarra ha dejado de estar en riesgo extremo en todos los indicadores epidemiológicos que estableció el Ministerio de Sanidad para establecer la situación en la que se encontraba cada comunidad respecto a la covid-19. Desde que se implantaron a mediados de octubre, la Comunidad Foral ha estado en situación de riesgo extremo en los cinco indicadores existentes casi todo el tiempo hasta ayer, cuando se consiguió salir de este nivel en los dos indicadores en los que se continuaba en esta situación: la incidencia acumulada en 14 días –al bajar de 250 casos por 100.000 habitantes– y el porcentaje de ocupación de camas UCI –al bajar del 25%–.

En cualquier caso, aunque la mejoría es clara, la situación de Navarra no es para tirar cohetes, ya que todavía se encuentra en riesgo alto. De los cinco indicadores que se tienen en cuenta, la Comunidad Foral está en riesgo alto en tres indicadores y en riesgo medio en dos. En concreto, en riesgo alto está en lo sindicadores de la incidencia en los últimos 14 y 7 días –con 248 y 108 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente– y en la ocupación de camas UCI por pacientes covid –24,03%–. En los otros dos indicadores restantes, Navarra se encuentra en riesgo medio. Se trata de la tasa de positividad (6,59%) y la ocupación hospitalaria de pacientes covid (8,39%).

Los casos descienden un 14% La evolución de la pandemia en Navarra es, por tanto, "positiva", tal y como lo apuntó ayer la consejera de Salud, Santos Induráin, en una rueda de prensa en la que también detalló el informe epidemiológico correspondiente a la semana pasada –entre el 23 y el 29 de noviembre–. En esos días se confirmaron 834 casos de covid-19, un 14% menos que la semana anterior y un 36% menos con respecto a 15 días atrás. El ámbito de transmisión más frecuente sigue siendo el domicilio (44%), seguido por los que desconocen el origen de la infección (22%), aunque ambos han descendido notablemente. En cambio, aumenta un 29% la categoría de otros que incluye los contactos sociales y familiares no convivientes. El ámbito escolar se asoció con el 7,5% de los contagios y el laboral con el 3,7%.

El número de casos nuevos descendió en todos los grupos de edad, salvo en niños de 5 a 14 años, que aumentaron ligeramente (8%). Las mejoras más pronunciadas se observan en personas mayores. Asimismo, la incidencia descendió en el Área de Salud de Pamplona (98 casos por 100.000 habitantes) y se mantuvo en las de Tudela (167 por 100.000) y Estella (186 por 100.000). La semana pasada e confirmaron 20 casos en personas residentes en centros socio-sanitarios, un 51% menos que la semana anterior.

En cuanto a la situación hospitalaria, entre el 23 y 29 de noviembre se produjeron 59 ingresos por coronavirus, con un descenso del 28% frente a los 82 de la semana anterior. Los ingresos en UCI atribuibles a la enfermedad pasaron de 5 a 12, mientras que las defunciones descendieron de 49 a 31.

En breve

Cinco derivaciones en UCI. Según datos del departamento de Salud, actualmente hay cinco pacientes de covid-19 que están derivados en unidades de UCI en centros hospitalarios privados.

Todavía no se ha recuperado toda la actividad ordinaria. La consejera de Salud, Santos Induráin, señaló ayer que un objetivo es recuperar la actividad ordinaria, algo que todavía no se ha logrado "de manera total". No obstante, sí que se ha ido recuperando muchas de las desprogramaciones que se habían realizado semanas atrás. "Es complicado porque los profesionales tienen que cogerse vacaciones y enero siempre es un mes intenso", destacó.