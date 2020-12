Apertura mayoritaria de la hostelería navarra en el primer día al 30%

Los locales de hostelería de Navarra han abierto de forma mayoritaria en esta primera jornada en la que se permite el consumo en el interior de los establecimientos, limitados a un 30 % de su aforo, ha comentado Beatriz Huarte, presidenta de ANAPEH, quien ha resaltado que, en todo caso, es una apertura "amarga".

Según se recoge en la orden foral de la consejera de Salud, vigente hasta el 30 de diciembre, se permite el consumo en el interior de los establecimientos de hostelería con un aforo máximo del 30 %.

Éste se hará siempre sentado, en mesas de cuatro, separadas 2 metros entre sí, que se podrán ampliar excepcionalmente a seis, siempre que se puedan garantizar una distancia de 1,5 metros de distancia entre comensales. El horario de cierre de los establecimientos se amplía hasta las 22:00 horas.

Huarte ha señalado que se está registrando "una apertura mayoritaria, pero desesperada", ya que, "después de dos meses cerrados, abrir solo con un 30 % es perder dinero". Por tanto, ha dicho, "es una apertura amarga", ya que, además, "la enorme preocupación del sector en estos momentos es la amenaza de un nuevo cierre".

"El problema es que, al permitirse la apertura, finalizan los ERTE por impedimento y terminan los ceses de actividad, pero no te queda otra que abrir para por lo menos hacer algo de caja", ha declarado la presidente de ANAPEH.

Con un 30 % de aforo, ha apuntado, no llega ni para cubrir los gastos fijos del negocio, pero, "si no abres, tus gastos son los mismos y además no generas ninguna facturación, con lo cual tu problema se engrosa".

"El que tiene terraza y además ahora incorpora un 30 % en el interior, trabaja en una mayor proporción de lo que venía haciendo, pero, si tenemos en cuenta las aperturas de hoy, que son locales sin opción de terraza, el 30 % da para poco", ha insistido.

Huarte ha subrayado asimismo que un local habilita un 30 % de aforo, en mesas para un máximo de cuatro personas cada una, pero "muchas veces las mesas están ocupadas por una o dos personas y ni siquiera estás trabajando al 30 %, porque no siempre llenas todas las mesas con cuatro personas".

Sobre la posibilidad de abrir hasta las diez de la noche, ha indicado que "es mejor que a las ocho o las nueve, pero la posible copa después de la cena la has perdido".

No obstante, ha matizado que, "como hay tanto entusiasmo y una respuesta tan elevada por parte de nuestros clientes en consumir en la hostelería, se está tendiendo a hacer una merienda-cena en torno a las ocho de la tarde y de esta forma hasta las diez de la noche hay opción a servir algo parecido a una cena".

Tras recordar que los datos del Ministerio de Sanidad, actualizados a 4 de diciembre, "hablan de solo el 2,7 % de casos en la hostelería", ha afirmado que las ayudas económicas previstas por el Gobierno de Navarra "son insuficientes" y además, a día de hoy, han recibido "cero euros".