¿Por qué ha nevado más en la Ribera que en el Norte de Navarra? ¿Cuánto nevará el domingo? ¿Se podrá ir a trabajar el lunes ¿Qué viene después de 'Filomena'?

El temporal de nieve, frío y lluvia 'Filomena' ha dejado preguntas sin contestar, entre ellas, ¿qué le espera a Navarra tras el paso de esta borrasca que ha provocado incidencias en el tráfico a lo largo del fin de semana?. A esta y otras cuestiones responde David de Andrés (@Noainmeteo), meteorólogo de DIARIO DE NOTICIAS en @NoticiasNavarra.







?????? Situación en pleno centro de #Pamplona a las 19h. 10-11cm de nieve y ahora cae débil aunque volverá a arreciar en un rato, el espesor total puede rondar los 15-17cm mañana. pic.twitter.com/LMhSyRNjBQ — Urko Jalle (@Navarrameteo) January 9, 2021

???? Evolución del espesor de nieve en mi terraza en #Pamplona #Lezkairu modo rudimentario ???? Cada plato de la garita (protector solar del termómetro) son 2cm.



Ya son 8cm acumulados. pic.twitter.com/pHF4k3mzVs — Urko Jalle (@Navarrameteo) January 9, 2021

El motivo por el que está nevando más en el sur que en el norte de nuestra comunidad es porque la borrasca Filomena tal como se ha posicionado este sábado nos envía a Navarra viento de componente sureste, este viento se carga de humedad vía Ebro y es por tanto descarga precipitación más abundante en la Ribera que en otros puntos del extremo norte de la comunidad.Se espera que deje de nevar a lo largo de la madrugada de domingo, no esperamos precipitación desde mediodía de esta jornada en ningún punto de la comunidad, por tanto, el lunes y con la debida precaución ante posibles placas de hielo se podrá circular en principio con normalidad.Tras el paso de la borrasca Filomena esperamos dos jornadas muy frías, lunes y martes, habrá heladas y por tanto es fácil que aguante la nieve en numerosas zonas de la comunidad, a partir del martes irán subiendo las temperaturas y las heladas serán más débiles especialmente a partir del jueves, por tanto, no esperamos grandes crecidas de ríos ya que además no se prevén lluvias importantes durante la próxima semana.También la Aemet ha avisado de la ola de fría que llega y sitúa su inicio en el lunes y su término en el jueves debido a que con la llegada de una anticiclón atlántico se producirá un descenso acusado de las temperaturas, sobre todo nocturnas, que serán fuertes en zonas de montaña, donde las temperaturas pueden ser inferiores a los 10º bajo cero.Para Navarra, la Aemet prevé el lunes -4º en la vertiente cantábrica, -5º, en el centro de Navarra y -6º en el Pirineo.