Navarra, segunda comunidad con mayor inversión per cápita en Ayuda Oficial al Desarrollo

Navarra, con 14,38 euros en 2019, es la segunda comunidad autónoma que más invierte per cápita en Ayuda Oficial al Desarrollo según el Informe sobre Ayuda Oficial al Desarrollo autonómica, elaborado por la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD con datos de 2018, 2019 y 2020. La Comunidad Foral también ocupa el segundo puesto en el ranking de comunidades autónomas que mayor porcentaje de los presupuestos destinan a este ámbito con un 0,3% en 2020.

En el ámbito estatal por su parte, según una nota publicada por la Red, la fotografía que ofrece el Informe presenta "más sombras que luces": la tendencia a la recuperación se mantiene desde 2015, aunque "con mucha timidez". En algunos casos, el punto de partida "es tan bajo que el cambio apenas se percibe en términos porcentuales", indica. Con una media de 0,11% destinado a cooperación en 2019 y de 0,10% el año anterior, el estudio muestra que los fondos se encuentran "muy lejos del compromiso del 0,7%". Esa recuperación, por tanto, es "claramente insuficiente" sobre todo en un momento en el que la crisis económica y social provocada por la pandemia exige "respuestas firmes que frenen las desigualdades y la pobreza".

Por otra parte, al comparar el mejor porcentaje global histórico –que se produjo en 2008, con un promedio de 0,28%–, la entidad observa que la tímida tendencia de mejora no responde ni al crecimiento económico ni a las enormes necesidades del momento. Es necesario un mayor esfuerzo.

La Red, de la que también forma parte la Coordinadora ONGD de Navarra, alerta de que "existe un riesgo de que, en el contexto actual, la política de cooperación pueda ser nuevamente utilizada como moneda de cambio y que, con la excusa del "primero los de aquí" se reduzca significativamente su presupuesto". Algo que califican de "gravísimo error", porque "si algo ha demostrado la pandemia es que todo el mundo sale de esto o no sale nadie". Por otra parte, el análisis de los datos demuestra la "necesidad de reforzar las capacidades del sistema para alcanzar mayores niveles de ejecución y eficacia", aclara.

La entidad indica que "es un deber garantizar el refuerzo de esta política pública desde todos sus ámbitos de actuación (incluido el autonómico y local)". Es por ello que demandan entre otras cuestiones, la recuperación de los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo y aprobación de "un calendario de cumplimiento hacia el 0,7% de los presupuestos autonómicos, en coherencia con el apoyo ciudadano a esta política pública". Además, pide "compromisos concretos" con el fortalecimiento de la educación para la ciudadanía global, una cuestión "clave" en un contexto en el que aumentan los discursos de odio.

La Red subraya la importancia de mejorar la transparencia. "Es urgente crear mecanismos de transparencia sobre los fondos destinados a esta política pública", advierte. También incide en la necesidad de homogeneizar criterios para contabilizar la Ayuda Oficial al Desarrollo autonómica. "No podemos analizar con detalle y con perspectiva si no contamos con los mismos datos o no se contabiliza de manera adecuada", añade. También destaca la importancia de flexibilizar la burocracia. "Los procedimientos y requisitos han de revisarse para facilitar el trabajo de todos los actores implicados en la cooperación", manifiesta.

En Breve

Zoom sobre las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que destinan más del 0,2% de su presupuesto a la Ayuda Oficial al Desarrollo son la CAV, Extremadura y Navarra. Los que destinan entre el 0,10% y el 0,19% son Andalucía, La Rioja, Asturias, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears. Por su parte, los que aportan menos del 0,09% son Cantabria, Aragón, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y Canarias.

Per cápita. Las CCAA que destinan de diez euros per cápita son la CAV, Navarra y Extremadura. Entre 6 euros y 1 euros se sitúan la mayoría de las CCAA con un promedio 3,93 euros en 2019. Les siguen Madrid, Canarias y Murcia, con una media de 0,46 euros.