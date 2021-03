Chivite no descarta ampliar restricciones antes de Semana Santa si sube la ocupación hospitalaria

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "en estos momentos" el Ejecutivo foral no se plantea el cierre del interior de la hostelería para Semana Santa, si bien es una medida que "nunca hemos descartado", por lo que hay que "seguir viendo la evolución".

Chivite ha remarcado, en declaraciones a los periodistas, que la monitorización de los casos "se hace de manera diaria", de modo que "seguimos día a día la evolución de todos los datos, no sólo del número de casos".

Así, ha subrayado que "lo que más nos puede preocupar sobre todo es la incidencia que tiene que ver con la ocupación hospitalaria". "En estos momentos, aunque ha aumentado, sigue estando en una incidencia moderada baja", ha subrayado.

En este sentido, la presidenta navarra ha esperado que conforme vaya avanzando todo lo que tiene que ver con la vacunación a las personas más vulnerables "llegue menos incidencia al hospital", por lo que el número de casos "no va a ser un indicativo tan relevante como lo que tiene que ver con la ocupación hospitalaria".

Según ha expuesto, el Gobierno prevé que para Semana Santa se haya acabado al menos con la primera dosis de todos los mayores de 80 años, "un colectivo vulnerable y de alrededor de 35.000 personas, una buena noticia y una noticia de esperanza".

Porcentaje de población vacunada en verano

Por otro lado, y ante los cribados que se van a realizar en, Chivite no ha descartado que se puedan realizar más en otras localidades en función de la situación epidemiológica. "Conforme vamos monitorizando y siguiendo los casos diarios si se produjera algún brote concreto en alguna otra localidad tampoco lo descartamos. Son decisiones que se van tomando en el día a día en función de la evolución de los casos", ha concluido.La presidenta ha manifestado que esperan alcanzar un 70 por ciento de población vacunada contra el Covid-19y que al inicio del verano ese porcentaje alcance entre un 40 y un 60 por ciento.Chivite ha señalado que se reafirma en estos datos "". "Navarra siempre ha dicho que tiene los recursos materiales y personales para acelerar el ritmo de vacunación", ha indicado, para agregar que "todo depende de las vacunas que nos lleguen".La presidenta ha incidido en que "si el calendario vacunal que se nos ha facilitado por parte del Ministerio, el número de vacunas y el tipo de vacunas se cumple, esperamos cumplir".Ante la reanudación este miércoles de la vacunación con AstraZeneca,ha señalado que "los estudios científicos han dicho que la vacuna de AstraZeneca es segura, el riesgo cero no existe con ninguna vacuna, pero es una vacuna eficaz; lo estamos viendo en la evolución de la vacunación".Ha explicado que a partir de mañana miércoles se vuelve a vacunar con AstraZeneca en Navarra y "se seguirá con los grupos esenciales que se vacunaron hasta los 55 años y ampliados hasta los 65". Se ha referido así a profesionales del ámbito sanitario, sociosanitario, psicólogos, fisioterapeutas.Preguntada por si es segura esta vacuna, Chivite ha insistido en que "y segura y en la medida en que avance la vacunación, los hechos darán la razón". "Cuando a mi me toque por grupo de edad me la pondré sin ninguna duda", ha aseverado.También se continuará la vacunación con los mayores de 80 años, proceso que finalizará para Semana Santa y a partir de ahí se comenzará con el colectivo de personas de 70 a 79 años, "a la vez que se compatibilizará con grupos de enfermedades crónicas".Según ha dicho la presidenta, "lo fundamental es tener a los grupos más vulnerables vacunados para que si se contagian no lleguen a los hospitales".