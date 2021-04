Coronavirus en Navarra: blindados quince días

En los últimos 16 días en Lodosa, Villafranca, Etxarri Aranatz y Arbizu se han registrado 259 casos. Hoy entra en vigor el cierre perimetral de estas localidades y las medidas extraordinarias para contener al bicho.

el cierre perimetral impuesto para contener la expansión de la covid-19 en Lodosa, Villafranca, Etxarri-Aranatz y Arbizu entrará hoy en vigor, a partir de las 00.00 horas, y se mantendrá hasta el próximo 29 de abril. Así, las 11.200 personas que residen en estas localidades no podrán salir de sus municipios salvo por razones justificadas y se suman a las 7.800 de Milagro, Arguedas y Cadreita en esta situación.

lodosa Después de superar los 100 casos en dos semanas, Lodosa se blinda. "Desde Salud Pública nos han seguido muy de cerca y hemos estado en constante comunicación con ellos y con el centro de salud. El 25% de los casos que aparecen no tienen vínculo epidemiológico, por lo que nos han recomendado el cierre perimetral y nosotros lo acatamos", explica la alcaldesa, Lourdes San Miguel.

Tras la reunión mantenida el martes con Policía Foral, Guardia Civil, Protección Civil, agentes municipales y miembros de la brigada decidieron dejar abiertos al tráfico dos de los cuatro accesos a la localidad. Así, los coches podrán entrar y salir, con la pertinente justificación, por el puente y por la rotonda del cementerio. En las salidas hacia Cárcar y Sartaguda se colocarán bloques de hormigón.

El cierre afecta al término municipal por lo que estará permitido pasear y hacer deporte por lugares como la Badina o la ermita (aunque habrá que justificar la vuelta) y, para acudir a las huertas el Ayuntamiento va a habilitar una declaración de responsabilidad que los lodosanos deberán firmar y en la que señalarán la finca a la que se dirigen. El documento lo colgarán en Internet y también lo podrán retirar en la oficina de desarrollo local. "Sabemos que va a suponer un esfuerzo, sobre todo al principio, y que surgirán dudas porque es algo nuevo que no nos había tocado hasta ahora, pero pedimos responsabilidad para superar la situación cuanto antes", dice.

Los parques infantiles permanecerán cerrados y la agenda cultural se ha suspendido. Lo que sí se mantiene es la educación reglada y la no reglada (escuela de música, etc), así como la apertura de bares, comercios e instalaciones deportivas, entre otros.

villafranca También Villafranca cierra desde esta madrugada sus accesos para tratar de luchar contra el incremento de casos de covid-19, aunque no lo hará con controles fijos de Policía Foral y Guardia Civil, como en las localidades vecinas. Su especial emplazamiento hace que tenga un único acceso por carretera y que sea paso hacia otros municipios, además de no tener variante, por lo que como explica su alcaldesa María del Carmen Segura "va a haber controles móviles. Serán en el pueblo y aleatorios, pero no en la carretera, quizás en el puente de acceso o donde consideren. No van a ser fijos, porque además Villafranca tiene muchos caminos".

Villafranca se une así, en cuanto a las medidas drásticas de cierre perimetral, a Arguedas, Cadreita y Milagro, todas ellas de la misma zona de salud. Solo Castejón y Valtierra quedan excluidas de esa medida. Según explica Segura, en la reunión que mantuvieron con Salud, los ayuntamientos pidieron que se cerrara toda la zona, dado que las cifras evidencian que se da una gran movilidad entre todos los municipios y que los casos están subiendo en todos, incluso en los confinados. Sin embargo, el departamento no fue favorable a esa idea.

En Villafranca la proliferación de casos ha sido incluso más rápida que en el resto, ya que entre el 29 de marzo y el 8 de abril no hubo casos, pero en apenas 5 días la cantidad ha llegado a 30, siendo los más afectados los jóvenes. Por eso, el sábado se hará un cribado a 390. El Consistorio, además, cierra las instalaciones municipales.

etxarri aranatz La incidencia del coronavirus en Etxarri Aranatz sigue en aumento. El martes se contabilizaron 11 positivos y suman 66 desde el 29 de marzo. "Los casos empezaron a subir el jueves 8, con 7", recuerda la alcaldesa, Silvia Marañón. Al día siguiente fueron 8; el sábado, 10; y el domingo, 14, lo que llevó al Gobierno, tras consultar al Consistorio, a decretar el cierre perimetral. "La gente está nerviosa. Hoy el Ayuntamiento está siendo una locura porque hay muchas personas que están llamando para pedir certificados y justificantes para desplazarse. El cierre perimetral condiciona la vida de muchas personas", observa. Para informar a la población, el Ayuntamiento ha emitido un bando en el que recuerda que es necesario justificar las entradas y salidas por motivos laborales, sanitarios o de otra índole. "Es importante que hagamos las cosas bien para frenar la propagación del virus y que el cierre perimetral no se alargue más de las dos semanas inicialmente previstas", destaca la alcaldesa. Asimismo, han cerrado el frontón, la casa de cultura, el campo de fútbol y el camping.

En cuanto al origen de los contagios, señala que en el informe del Gobierno no se habla de un brote concreto y que hasta la fecha "la situación estaba bastante bien", con algún pequeño brote en la ikastola y la escuela estos últimos meses y otro en octubre.

arbizu Arbizu, con 1.000 habitantes, ha registrado en las dos últimas semanas 38 casos, por lo que la incidencia acumulada en este pueblo de Sakana se sitúa en 3.312 casos por 100.000 habitantes. Por edades, 4 son menores de 14 años; 17 tienen entre 15 y 29 años; 5, entre 30 y 44; 8, entre 45 y 64; 2, entre 65 y 74; y uno, más de 75 años. "Los casos están muy repartidos. Al parecer hubo un foco en alguna terraza y en el instituto de Altsasu", observa el alcalde, Xabier Razkin. El sábado se hará un cribado a los jóvenes.

Dada la situación, el Ayuntamiento ha comunicado a través de un bando y por redes sociales las medidas adoptadas. También informa de que el uso indebido de las mascarillas, no mantener las distancias y los grupos grandes contribuyen a la propagación de la covid-19. "Aunque la transmisión cero no existe, tenemos que hacer el esfuerzo para que el virus se propague lo menos posible", dice. "El camino está siendo largo y aunque no entendamos ni compartamos todas las decisiones que han tomado las autoridades, tenemos claro la base. Queremos el cuidado y la vida en el centro y para ello las medidas preventivas son imprescindibles", se incide.

El alcalde reconoce que la población está preocupada. "Hay gente que entiende que el cierre perimetral es demasiado mientras que para otros es poco. El caso es que no para".

el sábado

Cribados en Arbizu, Etxarri Aranatz y Villafranca. Este sábado se llevarán a cabo cribados en Etxarri Aranatz y Villafranca a la población de entre 15 y 29 años, debido a los elevados índices de contagios y positividad que presentan y que muestran una tendencia ascendente. En Etxarri Aranatz, además, se citará a vecinos de Arbizu de esta misma franja de edad. Las pruebas a unas 508 jóvenes se harán entre las 9.00 y las 19.00 horas en el frontón Euskalerriari. En Villafranca, unas 400 personas serán citados en el polideportivo de 9.00 a 15.00.

Lodosa

111

Según el Instituto de Salud Pública y Laboral, entre el 29 de marzo y el 11 de abril se diagnosticaron 99 casos, con una incidencia acumulada a 14 días de 2.046,7 por 100.000 habitantes, casi cinco veces más en Navarra (425,34). Además, en los dos últimos días se han detectado 12 infecciones más, llegando a 111 en 16 días. El 25% sin vínculo epidemiológico.

Villafranca

44

Entre el 29 de marzo y el 11 de abril se diagnosticaron 29 positivos en Villafranca, con una incidencia acumulada de 1.017,9 casos por 100.000 habitantes. En el 13,8% de los casos no se encuentra vínculo epidemiológico. No obstante, el total de positivos registrados hasta la fecha asciende a 44.

Etxarri Aranatz

66

Del 29 de marzo al 11 de abril se diagnosticaron en Etxarri-Aranatz 53 casos, con una incidencia acumulada de 2.158. En el 28% de los casos no se encuentra vínculo epidemiológico. El lunes y el martes se registraron 2 y 11 positivos, por lo que los contagios llegan a 66.

Arbizu

38

Del 30 de marzo al 12 de abril se diagnosticaron 37 casos en Arbizu, con una incidencia acumulada de 3.312 casos por 100.000. En el 16% de los casos no se encuentra vínculo epidemiológico. El martes se registró un caso más: 38 en 16 días.

"Sabemos que va a suponer un esfuerzo y que surgirán dudas, pero pedimos responsabilidad" Lourdes san Miguel Alcaldesa de Lodosa

"Va a haber controles móviles; serán en el pueblo y aleatorios, pero no en la carretera" María del Carmen Segura Alcaldesa de Villafranca

"Es importante que hagamos las cosas bien para frenar la propagación del virus" Silvia Marañón Alcaldesa de Etxarri-Aranatz