Levántate contra el Bullying: el acoso escolar no es 'cosa de críos'

Pamplona – La plataforma Levántate contra el Bullying se concentró ayer en la Plaza del Castillo para reivindicar que se tome conciencia, tanto en el conjunto de la ciudadanía como en los centros escolares, ante esta problemática.

La asociación, fundada en 2015, que cuenta con 32 socios y ha atendido 433 casos, acudió a la concentración con motivo de la conmemoración este domingo del Día Internacional contra el Bullying.

En el acto, en el que entre los asistentes se encontraba la parlamentaria de Geroa Bai María Solana, el presidente de la plataforma, Sergio Aranguren, explicó que buscan "visibilizar, concienciar y que se tomen también cartas en el asunto porque el problema está cada vez peor". En este sentido, destacó que, si bien se está denunciando más, "se ve que hay más casos" de acoso escolar.

Aranguren también animó a que la sociedad "se conciencie y se quite de la mente que estos son cosas de críos" y pidió a que desde los centros escolares "sea vean las cosas, que no se tapen". Aranguren destacó que en los últimos tiempos desde el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra "se interviene algo más" cuando les llega un caso de bullying. Al respecto, apreció un "avance" en esta cuestión por parte del departamento, con el que la plataforma ya se reunió en tres ocasiones y que este año "están haciendo muchas cosas".



Entre ellas, señaló que se está llevando a cabo un cuestionario, a propuesta de Levántate contra el Bullying, para "hacer un mapa sobre el bullying que hay en Navarra" y poder contar con datos concretos sobre esta realidad. Todavía no cuentan con unos números claros acerca de la incidencia de casos de acoso escolar que se sufren en las aulas navarras, pero si que reconocen que ésta aumentó a lo largo de la pandemia. Por otro lado, Sergio Aranguren enfatizó en la necesidad de formar en esta cuestión a los futuros docentes mientras realizan sus estudios y también trabajar sobre el acoso escolar con los estudiantes en el aula.