Toque de queda, cierre perimetral€ ¿Qué restricciones puede decaer en Navarra con el estado de alarma por la covid?

El fin del estado de alarma, previsto para el domingo 9 de mayo, supondrá un cambio en la gestión y aplicación de las restricciones. Serán las comunidades autónomas las que determinen qué se podrá hacer y qué no, aunque eso no implica necesariamente el fin de las medidas, sino un cambio. En todo caso, algunas, tal y como las hemos conocido en los últimos seis meses, decaerán. "Tras el 9 de mayo hay herramientas que esperemos que las CCAA sigan aplicando", ha indicado en varias ocasiones la ministra de Sanidad, Carolina Darias. A estas herramientas se sumará el decreto que aprobará este martes el Congreso de los Diputados y que permitirá al Gobierno de Navarra y al resto de ejecutivos autonómicos recurrir al Tribunal Supremo si los tribunales de las comunidades tumban sus restricciones.

Aunque este segundo estado de alarma no imponía un confinamiento domiciliario –al contrario de lo que hacía el primero–, venía acompañado de otras restricciones, como el toque de queda o los cierres perimetrales, que las comunidades autónomas podían adaptar en base a sus necesidades y a lo establecido en la legislación. Ahora, la pelota pasa a estar en el tejado de las autonomías y de sus tribunales de justicia. No obstante, en caso de que decidan no aplicar ninguna medida, terminarán las restricciones relativas al toque de queda, a la movilidad o al máximo de personas en reuniones.

¿Habrá toque de queda?

Con el fin del estado de alarma decae la también la potestad de establecer restricciones a la movilidad nocturna, conocidas como toque de queda. El estado de alarma publicado en el BOE el 25 de octubre definía esta medida en su artículo 5, con excepciones. Suprimido el estado de alarma, la medida no seguirá en vigor a nivel estatal, pero las CCAA podrán establecerla de forma concreta (en municipios o regiones) si se dan las condiciones sanitarias que lo exigen y la Justicia lo ampara. En Navarra está restringida la movilidad nocturna, entre las 23 horas y las 6 horas del día siguiente.

¿Habrá limitación en las reuniones sociales?

Esta limitación también provenía del decreto de estado de alarma, en concreto del artículo 7, por lo que decaerá con el propio estado de alarma. En cuanto a los espacios públicos, como bares y restaurantes, y también lugares de culto, esta restricción quedará en manos de las CCAA. En la actualidad, en Navarra están limitadas a un máximo de 4 personas las reuniones en espacios públicos cerrados, y a 6 en espacios públicos abiertos. Se debe utilizar mascarilla y garantizar la distancia mínima de 1,5 metros. En el ámbito privado las reuniones están limitadas a las personas convivientes.

Restricciones y estado de alarma: ¿Continuarán los cierres perimetrales autonómicos?

No por el decreto de estado de alarma. La medida decae, pero las CCAA tendrán la potestad de autoconfinarse, total o parcialmente. El pasado verano, por ejemplo, Aragón confinó varios municipios a pesar de que no regía el estado de alarma. Igualmente, se dieron cierres concretos en municipios, poblaciones o regiones en Galicia, Cataluña o el País Vasco. Pero la imposibilidad general de moverse entre CCAA queda desactivada. En la Comunidad Foral está restringida la libre entrada y salida de personas en todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, salvo desplazamientos justificados por: asistencia a centros sanitarios y docentes; trabajo; retorno al lugar de residencia habitual; cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad y vulnerables; equipos deportivos para competiciones profesionales u oficiales de primer y segundo nivel; deportistas de alto nivel para competiciones; por fuerza mayor.

¿Las CCAA están pidiendo que se mantengan medidas?¿Cuál es el problema?

Algunas lo están haciendo. Euskadi, por ejemplo, ha pedido que el estado de alarma se prorrogue para establecer restricciones en las comunidades con más afectación. La principal inquietud de algunas CCAA es la cobertura legal de cara a establecer determinadas medidas. Por ejemplo, el TSCL negó a Castilla y León la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 18:00h, una medida que el gobierno regional veía, durante el pasado invierno, como imprescindible. Por ello, algunas CCAA están pidiendo al gobierno que dé cobertura legal, mediante leyes ya existentes -como la ley general de Sanidad– o creadas por la situación, a las restricciones que deban implementar por la evolución de la pandemia. Esta situación se debatirá en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

¿Cuándo se conocerán las restricciones posteriores al estado de alarma por cada CCAA?

A lo largo de los próximos días, particularmente después de que se celebre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud previsto para este miércoles. No obstante, algunas CCAA ya han adelantado algunas restricciones más allá del estado de alarma. Catalunya, por ejemplo, anunció la reapertura del servicio de atención en el local en bares y restaurantes en horario nocturno a partir del próximo lunes. Por su parte, en la Comunidad Valencia ya rige el horario que permite abrir a la hostelería hasta las 22:00h. Andalucía permite la apertura de la hotelería hasta las 23:00h., excepto en las localidades confinadas.

¿Qué recomienda la Sociedad Española de Epidemiología ante el fin del estado de alarma?

Extremar las precauciones. En una comunicación difundida el lunes 3 de mayo, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) subrayó que "la pandemia no ha terminado", y expresó su temor de que "con el levantamiento del estado de alarma, la llegada de la época estival y los avances en la vacunación, la población baje la guardia". La SEE muestra su "preocupación" por el "estancamiento de la evolución de la pandemia en España", en la que, recuerdan, la mayoría de las comunidades autónomas están "situadas en niveles de riesgo 3 o 4". Igualmente, ante el regreso del turismo internacional advierten que "es necesario asegurar el control en fronteras y aeropuertos".