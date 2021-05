El abogado Ruiz de Erenchun cuestiona que el toque de queda siga en Navarra antes de que lo respalde el TSJN

El abogado navarro Eduardo Ruiz de Erenchun ha emitido su opinión en Twitter acerca del mantenimiento en Navarra del toque de queda de entre las 23.00 y las 6.00 horas a pesar del decaimiento del estado de alarma.



El letrado considera que al tratarse de la restricción de un derecho fundamental, como el de la movilidad, en la Comunidad Foral no regiría dicho toque de queda desde las 00.01 horas de este domingo hasta que el próximo martes se pronuncie la Sala de lo Contencioso del TSJN.



"En definitiva, mientras los jueces no lo autoricen expresamente mediante un auto, una comunidad autónoma no tiene ninguna capacidad para restringir derechos fundamentales. Es mi opinión, que por supuesto puede estar equivocada", precisa el letrado, pero añade en otro tuit, "intuyo que no solo es mi opinión porque han sido muchas las comunidades que se han adelantado a aprobar medidas para que estuvieran vigentes a partir de este domingo 9 de mayo", como han sido los casos de los TSJ de Baleares y Valencia, que han respaldado el toque de queda, o de la CAV, cuyos jueces lo han tumbado.



El letrado pamplonés considera que se debe aplicar el axioma in dubio pro libertate, es decir, ante la duda la aplicación de la norma debe ser en favor de la libertad de derechos y no de la restricción de los mismos.







La última orden foral publicada sobre medidas restrictivas de derechos fundamentales está vigente hasta el 8 de mayo de 2021. Esto es, no es aplicable a las 00.01 del día 9 de mayo. — Eduardo Ruiz de Eren (@EduardoRuizdeEr) May 7, 2021

El gobierno de navarra puede dictar normas restrictivas de derechos fundamentales cuando lo considere oportuno. De momento no las ha aprobado. Las puede publicar el sábado o el domingo. La cuestión es si son aplicables desde su publicación o no — Eduardo Ruiz de Eren (@EduardoRuizdeEr) May 7, 2021

Podría interpretarse que (1) mientras no se autorice no está vigente o (2) que está vigente hasta que el TSJ no la tumbe, en términos coloquiales. Tratándose de la restricción de un derecho fundamental, no puede aceptarse la segunda posibilidad. — Eduardo Ruiz de Eren (@EduardoRuizdeEr) May 7, 2021

En definitiva, mientras los jueces no lo autoricen expresamente mediante un Auto, una comunidad autónoma no tiene ninguna capacidad de restringir derechos fundamentales. Es mi opinión, que por supuesto, puede estar equivocada. — Eduardo Ruiz de Eren (@EduardoRuizdeEr) May 7, 2021