Coronavirus hoy: Navarra se sitúa en cifras de marzo, con 75 casos el lunes

Navarra registró el lunes 10 de mayo 75 nuevos casos de infección por Covid-19, según datos provisionales del Departamento de Salud, tras la realización de 2.556 pruebas PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad de 2,9 %, la más baja desde el 12 de marzo. Son 15 más que el festivo domingo, cuando se registró el mejor dato desde el 14 de marzo, y por debajo de los 122 del lunes anterior, un 38 % menos, y de los 130 de hace 14 días.



152 personas permanecen ingresadas con y por covid-19, 29 de las cuales se encuentran en puestos UCI y otras 18 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 105 pacientes, están en planta. Navarra se dirige ya a romper a la baja previsiblemente esta semana los 250 casos de incidencia acumulada en 14 días y los 100 en 7.



Azagra encabezó el listado diario por municipios y zonas de salud, con 6 casos. Le siguieron Milagrosa y Peralta, con 5, Caparroso, Etxarri Aranatz y Marcilla, con 3, y Elizondo, Narbarte, Buñuel, Zizur, Sarriguren, Noáin, Urtasun, Funes, Fustiñana o Huarte, con 2. Pamplona acumuló 18 en total.







La cuarta ola del coronavirus parece llegar ya sin fuerza a las orillas navarras, aunque todavía falte tiempo para que el mar esté en calma. En la semana en la que se determinaba cuál sería la situación tras el final del estado de alarma y con la consiguiente apertura de restricciones –de las que hoy se sabrá cuáles salen adelante y cuáles no tras la decisión del TSJN–, todos los datos tanto de la evolución epidemiológica como de la tensión hospitalaria se han reducido notablemente, consolidando la ligera mejoría que se llevaba viendo semana a semana en el último mes.







Los números de la tensión de los centros sanitarios, los que más preocupaban a las autoridades, representan el buen desarrollo de la semana pasada. En concreto, el número de ingresados en los últimos siete días han caído un 43,37% respecto al periodo anterior (47 frente a 83), y las hospitalizaciones en UCI se han reducido en un 53,85% (6 frente a 13). En balance, 38 personas menos ocupan camas en los hospitales navarros, pasando de las 190 el domingo día 2 a 152 el domingo 9, y 7 puestos en UCI se han liberado también en esta última semana (36 contra 29). Estos datos, aunque buenos, podrían ser mejores si no estuvieran lastrados por la mala jornada del domingo, cuando se sumaron nueve ingresos más respecto al sábado, uno de ellos en críticos.



Otro de los datos en los que se mejoró sustancialmente en la última semana fue en el número de fallecidos, con solo 6 frente a los 13 de hace dos semanas. Con el plan de vacunación ya avanzado en las franjas de edad más vulnerables –el 90% de las personas mayores de 60 años ya han recibido al menos una dosis, lo que proporciona un alto grado de inmunidad–, y a pesar de la mayor gravedad de una cepa británica que origina casi la totalidad de las infecciones en Navarra, la menor edad media de los hospitalizados y su mejor respuesta a los tratamientos no se está traduciendo en importantes cifras de decesos, las cuales se espera que cada vez tengan un menor peso a pesar de un posible incremento tanto de casos como de hospitalizaciones en los próximos días con la apertura de restricciones.



LA POSITIVIDAD, POR DEBAJO DEL 5% En cuanto a los datos de evolución de la pandemia, cabe destacar que la semana pasada se estuvo en el 4,90% de tasa de positividad, algo que no se lograba desde hace dos meses (en la semana del 8 al 14 de marzo, cuando hubo un 3,17% de pruebas positivas). El estar por debajo del límite es muy importante, ya que el 5% es el fijado por Salud Pública y la OMS para considerar a la pandemia como controlada.



En cuanto al número de infecciones, éstas descendieron un 22% la semana pasada (762 frente a 983), cerrando la caída en todos los parámetros de la pandemia.



Sin embargo, a pesar de la mejoría general, Navarra continúa en riesgo extremo de alerta (con una incidencia acumulada a 14 días de 269), aunque con otros indicadores en riesgo alto. No obstante, estos niveles de alerta ya no sirven de mucho, ya que las restricciones no se orientan en base a ella.































Datos del domingo

Navarra registró el domingo una caída en los casos covid con un total de 60 contagios, la cifra más baja detectada desde el pasado 14 de marzo, cuando hubo 40 positivos. Así, cae en 41 casos respecto a la jornada anterior. Sin embargo, esta cifra positiva se vio ensombrecida por siete nuevas hospitalizaciones, una de ellos en UCI, el fallecimiento de un hombre de 96 años, y la notificación otro deceso de días previos, de una mujer de 47 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra es de 1.177.

Según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), el domingo se realizaron en el sistema público de salud 1.316 pruebas (927 pruebas PCR y 389 test de antígenos) y la tasa de positividad se situó en un 4,6%.

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 58% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 15% y en el área de Estella-Lizarra, otro 2%. Los demás positivos (25%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de menores de 30 a 44 años y el de 45 a 59 años, ambos con un 32% respectivamente. A continuación, se sitúan los grupos de menores de 15 años, con el 20%, y el de 15 a 29 años, con un 11%. Finalmente, los grupos de 60 a 75 años, con el 3%, y el de mayores de 75 años, con el 2% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 35,8 años. Con respecto al género, el 50% de los casos son hombres y el otro 50%, mujeres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 152 personas permanecen ingresadas con y por covid-19 (nueve más que el día anterior), 29 de las cuales se encuentran en puestos UCI (una más) y otras 18 en hospitalización domiciliaria (dos más). Los demás, 105 pacientes, están en planta (seis más).

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en la Comunidad Foral en 60.677 casos confirmados.