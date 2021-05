Los municipios presentarán un acuerdo alternativo sobre las fiestas, y piden mayor claridad sobre la recomendación de suspenderlas

La Comisión Ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y Concejos ha acordado esta mañana dar una nueva redacción al borrador de acuerdo que le remitió el Gobierno de Navarra en relación con las fiestas patronales y las actividades culturales y de ocio del próximo verano en el contexto de la pandemia Covid.

A tal efecto, según acuerdo de la Comisión, el presidente de la Federación, Juan Carlos Castillo, remitirá a los vocales un nuevo texto para que estos hagan sus aportaciones, tras lo que se someterá a votación en una nueva sesión de la Comisión la próxima semana

Las modificaciones que inicialmente se ha acordado introducir se refieren a los siguientes extremos: En primer lugar, se pretende dar una mayor claridad al hecho de que la propuesta de no celebrar fiestas patronales es una recomendación.

En segundo lugar, la Federación eliminará dos puntos del documento del Gobierno, en los que se trataba sobre la celebración de espectáculos taurinos de calle y sobre actividades de feriantes, hinchables o equivalente a partir del 1 de julio. Dichos asuntos no habían sido tratados en la reunión celebrada por el Gobierno con la FNMC recientemente sobre este tema.

Pero, además, la Federación entiende que estas actividades ya están recogidas en el documento en el apartado relativo a "otras actividades culturales, de ocio o de tiempo libre programadas por los ayuntamientos", para las que se establece que "seguirán las indicaciones, pautas y/o recomendaciones concretas en materia de salud pública, así como, en su caso, de la normativa que se requiera para estas actividades por parte del Gobierno de Navarra, que se harán llegar igualmente en plazo y forma suficientes".

Fuentes de la Ejecutiva de la FNMC aseguran que el acuerdo conjunto con el Gobierno se va a producir como referente importante para todos los municipios aunque haya alcaldes de Navarra Suma que no son partidiarios de que exista un consenso. "Se podrá hacer matices al acuerdo pero esa suspensión de las fiestas se va a dar, no hay ninguna duda", subrayan quienes recuerdan que el protocolo del Gobierno recomienda a su vez que las actividades socioculturales que se organicen a lo largo del verano se hagan fuera de las fechas festivas a lo que al parecer no están de acuerdo alcaldes de la Ribera vinculados a Navarra Suma.

Protocolo para espectáculos taurinos de calle



En la misma sesión, la Federación ha tratado sobre el protocolo remitido por el Gobierno de Navarra "para la celebración de espectáculos taurinos populares sin muerte de reses en lugares distintos de plazas de toros y espacios habilitados".

Tras su análisis, la Comisión ha entendido que no procede su aprobación por la Federación, y que es el Departamento de Salud correspondiente el que debe aprobarlo, al igual que se ha hecho con otros muchos protocolos relativos a distintas actividades.

Dicho protocolo de festejos limita la celebración de los festejos y pone una serie de condiciones técnicas de control de entradas y salidas que deben ser garantizadas por el pesonal municipal, corredores con mascarillas y que no haya grupos de más de seis personas, entre otras.