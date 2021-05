Representantes policiales temen que el final del toque de queda incremente los incumplimientos sanitarios

El final del toque de queda en Navarra ha sido recibido este martes con inquietud por parte del colectivo policial, responsable de velar por el cumplimiento de la normativa sanitaria que sí va a seguir en vigor, como la prohibición de botellones, aglomeraciones en la vía pública y fiestas en domicilios. Representantes sindicales de la Policía Foral, Policía Municipal de Pamplona y Policía Nacional consideran que se va a producir un incremento de los incumplimientos y resaltan que los efectivos policiales son insuficientes.

Roberto Valencia, delegado del SPF-CSIF de Policía Foral, afirma que "el toque de nos ayudaba mucho al reducirse la movilidad. Aunque la mayoría de la gente ha sido responsable, ha habido casos de infracciones que han derivado en altercados de orden público. Sin toque de queda, no solo los botellones, sino las fiestas en domicilios también pueden aumentar al poder regresar a casa cuando se quiera". Valencia entiende que "va a ser complicado llegar a todos lo sitios y controlar que se cumpla la normativa sanitaria. Y vamos de cara al buen tiempo, que motiva más para salir".

Asimismo, Santi Arraiza, presidente de APF de la Policía Foral, indica que "la gente joven está deseando salir a pasárselo bien y sin toque de queda va a ser incontrolable. Se nos va a desbordar por todos los sitios y podemos encontrarnos con problemas de orden público. Estos meses hemos visto que se ha ido perdiendo el respeto a la Policía". Arraiza, que opina que "el Gobierno de Pedro Sánchez tenía que haber prorrogado el estado de alarma, porque el virus sigue estando ahí y en una semanas veremos cómo estamos, resalta que "los servicios jurídicos de Interior están desbordados y no pueden sacar adelante al trabajo, y las sanciones tienen plazos de prescripción. Te preguntas para qué das la cara en la calle. Se pierde el efecto disuasorio".

Sergio Urdiciain, presidente de la comisión de personal de la Policía Municipal de Pamplona y secretario autonómico del SPPME, coincide con los representantes en la Policía Foral al afirmar que "la problemática va a ir más. Teníamos muchas intervenciones cuando había toque de queda, pero ahora va a haber muchas más y en un espacio de tiempo mucho más prolongado". Además, advierte de que "la gente va a estar más embriagada según avance la noche, lo que aún complica más las intervenciones".

Javier Aoiz, delegado del SPMP en la comisión de personal de la Policía Foral, muestra su "respeto" por "la decisión del TSJN y adaptaremos nuestros servicios a la supresión del toque de queda. En la práctia esto supone que va a haber una nueva normalidad y va a haber un aumento de incidentes ligados a las horas nocturnas que habían desaparecido". No obstante, señala que "Pamplona no es Madrid, puede haber algún momento puntual en el que pueda darse una aglomeración de personas, pero creemos que se podrán controlar. La gente estará en la calle mientras pueda estar en las terrazas y después como no hay locales y el botellón no se tolera, se tendrán que ir a casa".

Eduardo Riballo, secretario general del SUP Navarra de la Policía Nacional, asegura que "la calle la teníamos controlada con el toque de queda. Ahora, sin toque de queda, los fines de semana van a proliferar los botellones y los recursos humanos que tenemos no dan para controlar todas las situaciones. En cuanto acude la Policía a uno de estos botellones, se produce un recibimiento hostil y puede degenerar en disturbios. No es una ciudad como Madrid o Barcelona, pero va a ser una situación complicada". E incide en que "la gente tiene ganas de salir y de libertad, pero la situación sanitaria es aún de riesgo muy alto".