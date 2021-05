Coronavirus en Navarra hoy: la semana comienza con descenso del 40% en los casos de Covid-19

Navarra detectó este martes 11 de mayo 64 nuevos casos de infección por Covid-19, según datos provisionales del Departamento de Salud, tras realizarse 2.634 pruebas entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 2,4%. Son 11 menos que el día anterior y por debajo de los 109 de hace una semana y de los 156 de hace dos. La semana arranca en la Comunidad con un descenso del 40 % en el número de positivos.



135 personas permanecen ingresadas con y por COVID-19, 26 de las cuales se encuentran en puestos UCI y otras 16 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 93 pacientes, están en planta. La incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días baja de 250 en Navarra, y en 7 días se encuentra a punto de bajar de 100.



Ayer Etxarri Aranatz y Tudela Este encabezaron el listado diario de casos por municipios y zonas de salud, con 5. Les siguieron Ansoáin, Buñuel, Beriáin, Lakuntza, Chantrea e Iturrama, con 3, y Berriozar, Ciriza, Leitza, II Ensanche, Milagrosa, Mendillorri y Barañáin, con 2. Pamplona acumuló 17 en total.













Fin del toque de queda en Navarra

Datos del lunes

La medida de movilidad restringida nocturna que se impuso el 25 de octubre en la Comunidad Foral fue zanjada ayer de manera contundente por los cinco magistrados que componen el pleno de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) , debido a la falta de fundamentos sólidos aportados por el Gobierno de Navarra para justificar la limitación o restricción (dice que no es una suspensión) de un derecho fundamental como el de la movilidad. Ayer dejó de estar en vigor y el horario nocturno fue de libre circulación. Y todo pese a que el TSJN considera que la Comunidad Foral es competente a la hora de dictar medidas que comprometen derechos fundamentales como el de la libertad de movimientos. Pero, en esta ocasión, el Ejecutivo erró en su argumentario.La Sala deniega el toque de queda nocturno decretado por el Gobierno de Navarra para evitar la proliferación de los botellones al considerar que la medida "no supera el canon de necesidad y proporcionalidad". El TSJN considera que "el control del denominado 'botellón' no necesita ni exige una medida tan invasiva en los derechos fundamentales (o al menos no se ha justificado cumplidamente para cubrir el juicio de necesidad y proporcionalidad)". "El control del botellón se puede realizar con aplicación de la legislación ordinaria (lo mismo que se hacía antes de la pandemia) no necesitando de la aplicación de la legislación sanitaria extraordinaria", asegura la Sala.En el auto, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo,, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN sostiene sobre el toque de queda que "es evidente que esta medida (como todas las medidas que se proponen o se han propuesto en otros momentos por el Gobierno de Navarra: confinamiento perimetral, etc.) son eficaces (juicio de idoneidad), unas en mayor medida que otras, pero todas eficaces". "Pero eso no basta para poder ratificar una medida tan restrictiva de un derecho fundamental. Es necesario además que se justifique por la Administración que no existe otra medida menos lesiva para el derecho fundamental afectado (juicio de necesidad) y que la misma es proporcional a los fines en relación con el Derecho Fundamental afectado y su intensidad (juicio de proporcionalidad en sentido estricto). No existe tal justificación de la necesidad y proporcionalidad en la presente medida", añade.La Sala, por otra parte, tampoco ratifica el horario de cierre de las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, fijado en la orden foral a las 22 horas, al ser una medida ligada al toque de queda nocturno. Entiende el Tribunal que estas limitaciones horarias "solo tienen sentido en el contexto de la vigencia del toque de queda pues estos límites de horario máximo solo persiguen habilitar el cumplimiento" del mismo.Navarra argumentó que en caso de no imponerse el toque de queda, y al estar limitada la actividad hostelera hasta las 22.00 horas, iban a "proliferar reuniones, fiestas y botellones con el consiguiente riesgo de contagios en población no protegida por las vacunas". Precisamente el TSJN también tira de las orejas al Gobierno al no aportar ningún informe relativo a la estrategia de vacunación y a la cantidad de población inmunizada.Dicho lo cual, el tribunal ya advierte de que en caso de que Navarra quiera solicitar más prórrogas de las restricciones que siguen en vigor "la adopción de estas medidas va a necesitar una mayor intensidad de justificación por parte de la Administración conforme vaya avanzando en el tiempo la situación epidemiológica en sentido amplio (lo que incluye los puros datos epidemiológicos, la evolución hospitalaria, los avances en los estudios científicos, el incrementos de inmunizados, el vance de la vacunación...)".. Al estar vinculado con el toque de queda, el horario de cierre de las terrazas no puede establecerse a las 22.00 horas. Será como máximo a la 1.00, como marca del decreto del 17 de agosto.. La resolución del TSJN también acaba con la limitación horaria para el servicio de comida a domicilio.. Es otra de las limitaciones que se anula al retirarse el toque de queda.. Hasta ahora había una limitación horaria en dicho ámbito que también queda derogada para permanecer en parques. Es decir, se puede pasar una noche en un parque.Navarra detectó el lunes 75 nuevos positivos en una jornada en la que se registró una caída de la positividad hasta el 2,9%, la cifra más baja desde el pasado 12 de marzo. En dicha jornada se produjeron cinco ingresos covid (136 personas permanecen hospitalizadas, 26 en UCI), uno de ellos en la UCI, y no se registró ningún fallecimiento.

En Pamplona y su comarca se registraron el 44% de los casos, en el área de Tudela, el 7% y en el área de Estella-Lizarra, otro 11%. En cuanto a la distribución por franjas de edad, los grupos mayoritarios son el de 30 a 44 años y el de 15 a 29, ambos con un 24%. Después se sitúan los grupos de menores de 15 años (23%) y el de 45 a 59 años (15%).

80 estudiantes más confinados Un total de 80 estudiantes confinados en la última jornada elevan a 1.260 los alumnos aislados actualmente, lo que representa el 2,03% del total: 15 escolares de 5º de Primaria de Ikastola Hegoalde de Pamplona, 23 de 4º de Primaria de San Donato de Etxarri Aranatz, 19 de 4º de Primaria de Stos. Justo y Pastor de Fustiñana y 23 de 1º de primaria de Cardenal Ilundáin de Pamplona.