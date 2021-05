Los hosteleros navarros avisan de que gran parte de los locales abrirán al 30%

pamplona – Las asociaciones de hostelería advirtieron ayer de que muchos de los establecimientos se decantarán por abrir al 30% antes que hacerlo en la opción de sin aforo y con una distancia de dos metros entre sillas de mesas diferentes, algo aseguran que incluso la capacidad se queda en un porcentaje inferior.

"Con esas distancias nos quedamos apenas sin espacio, por lo que muchos no se complicarán y abrirán al 30%", avisa Ana Beriáin, presidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería (Aehn).

"Con el 30% no hay trazabilidad ni que rellenar nada", expone, por lo que adelanta que ya son muchos los asociados que decidirán esta vía. No obstante, una gran parte de ellos lo harán también con un medidor de CO2que, aunque en este escenario no es obligatorio, "de cara al cliente es algo muy bueno para dar calidad y seguridad al cliente".

En cuanto a la trazabilidad, otro de los aspectos que deben admitir quienes deseen abrir sin límite de capacidad, no está de acuerdo en que quienes estén al 30% de aforo no tengan que cumplirlo. "Parece que a los que ponemos medidores se nos está penalizando por el otro lado cuando lo queremos es hacerlo bien", se queja.

Por su parte, Juan Carlos Oroz, portavoz de la Asociación Navarra de Pequeños Empresarios de Hostelería (Anapeh), se mostró algo más duro. "Nos sigue pareciendo absurdo mezclar el porcentaje de aforo a la vez que la distancia entre mesas, pero no nos engañan. El 100% de aforo es mentira, porque las distancias de las que estamos hablando entre mesas son más de tres metros y reduce mucho el aforo total. Que no lo vendan como una apertura digna y fácil porque ese porcentaje no lo es", denuncia, evidenciando que "lo que marca el máximo de comensales es la distancia y ahora, cuando admiten los medidores, vamos todavía a más distancia entre sillas".

Oroz coincide con Beriáin en que a partir del lunes la situación será "prácticamente la misma que cuando nos cerraron". "Cada local tendrá que valorar, pero no suelen salir las cuentas", señala.

En cuanto al cierre a las 22 horas, Oroz indicó que se va a dar una situación en la que muchos tendrán que cerrar el interior de su local mientras siguen sirviendo en terraza, pero tan solo una hora más en casos de los establecimientos con barriles en el exterior, por lo que desalojarán todo a la vez. "Es algo que no tenía razón de ser antes, cuando el toque de queda era a las 23 horas, pero ahora tiene menos sentido", desarrolla, advirtiendo que con este límite se les deja a los restaurantes "prácticamente sin la opción de servir cenas".

Carlos Albillo, gerente de la Asociación Casco Antiguo, calificó el horario como "insuficiente y contradictorio". "Las terrazas van a estar cerradas más tarde, habríamos deseado más flexibilidad", afirma, exponiendo que el horario debería estar "más ajustada" a la realidad de la gente.

Respecto a las distancias, Albillo determina que se hacen "muy complicadas" de cumplir, porque hay que juntar varias mesas para hacerlo y la capacidad del local merma en exceso. "Hemos hecho una prueba con un propietario y de un aforo de casi 60 personas, con la distancia de dos metros entre sillas diferentes, se reducía a 16. Eso es menos que el 30% de aforo de la otra opción", ejemplifica.

