Activada la alerta amarilla por altas temperaturas

pamplona – Las temperaturas máximas volverán a registrar hoy un ascenso en Navarra. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la zona centro y sur de la Comunidad foral, en una jornada en la que se prevén unas temperaturas máximas por encima de los 35ºC. El aviso estará activo desde las 13:00 hasta las 20:00 horas de hoy, cuando la agencia desactivará el aviso para volver a activarlo mañana en la misma franja horaria. La zona de más al norte y los Pirineos quedan fuera de los avisos.





AEMET prevé para hoy unas máximas de 36ºC en gran parte del centro y sur de Navarra, incluyendo localidades como Pamplona, Estella-Lizarra o Tudela, pero en algunas zonas de la Ribera el mercurio subirá hasta los 37ºC. Elizondo llegará a los 30º y otras localidades del norte como Bera o Leitza no subirán de 28º. Las temperaturas mínimas estarán en ascenso en el Pirineo oriental y sufrirán pocos cambios en el resto de la región.

Para mañana miércoles, no se prevén muchos cambios. Las máximas se mantendrán en sus términos con pocos cambios, pero pueden subir ligeramente, con esos 36 grados en la mitad sur de la Comunidad, que incluso localmente pueden alcanzar los 38ºC.

El día más caluroso de la semana parece que será el jueves, con una previsión de 39ºC en Tafalla y Pamplona, y unas temperaturas máximas de 40º en Tudela.

En cuanto a la jornada de ayer, las temperaturas máximas rondaron los 30ºC en gran parte de Navarra, sobre todo en la zona mitad y sur, donde se llegaron a superar. Así, se llegaron a alcanzar los 29,8º en Pamplona, 31,9º en Tafalla, 32,3º en Estella-Lizarra, 34,5º en Sartaguda y 36º en Tudela.

recomendaciones Ante esta situación, profesionales del Área de Salud de Tudela emitieron ayer una serie de recomendaciones y pautas a seguir para evitar problemas en la salud a causa de las altas temperaturas que están previstas.

Recomiendan protegerse del sol con crema y/o gafas; evitar salir a la calle y no hacer esfuerzos físicos entre las 12 y 17 horas; beber agua sin esperar a tener sed; evitar el consumo de bebidas alcohólicas o azucaradas; y por último, cuidar de las personas vulnerables como los mayores, las mujeres embarazadas, los menores de 5 años y las personas con enfermedades crónicas.

Esta semana aumenta el riesgo de incendios en Navarra. El miércoles se situará ya en valores extremos en buena parte del centro y sur de la Comunidad Foral (índice basado en parámetros meteorológicos). pic.twitter.com/68SCsIO5RA — AEMET_Navarra (@AEMET_Navarra) July 19, 2021

El ISPLN recomienda, no realizar esfuerzos físicos de forma excesiva sobre todo en las horas de más calor (entre las 12 y las 17 horas) y evitar la exposición al sol especialmente en personas mayores de 65 años, menores de 4 años, mujeres embarazadas o en situación de lactancia natural, población trabajadora y personas con enfermedades crónicas.El calor excesivo, ha señalado, puede alterar las funciones vitales del cuerpo humano, y que este no sea capaz de compensar las variaciones de temperatura. Esta situación provoca una pérdida de agua y electrolitos y, con ello, la persona afectada puede sufrir calambres, deshidratación, insolación o un golpe de calor, que puede suponer un problema de salud grave o, incluso, causar la muerte.Para ello, Salud Pública recomienda protegerse del sol; salir a la calle solo cuando sea necesario y, especialmente, no realizar esfuerzos excesivos en las horas de más calor. También aconseja evitar el consumo de bebidas con alcohol, cafeína o azucaradas; recomienda estar en espacios frescos o ducharse con agua templada o fría; emplear visera y ropa holgada que cubra la mayor parte del cuerpo, de tejidos ligeros y traspirables tipo algodón o lino; y prestar atención al tiempo que se pasa en el interior de vehículos estacionados, aunque estén con las ventanillas abiertas, sobre todo cuando se trata de menores, personas mayores o animales.En los lugares de trabajo, es clave extremar las medidas preventivas para reducir el riesgo de estrés térmico por calor. La posibilidad de sufrir síncopes, edemas, calambres u agotamiento por calor y/o un golpe de calor es mayor con condiciones de temperatura y humedad relativa elevadas, cuando se trata de puestos que exigen un esfuerzo físico mayor o bien el empleo de ropa y determinados equipos de protección individual que impiden disipar el calor, ha indicado el Ejecutivo.Por ello, una recomendación básica es "adaptar los horarios a las condiciones climatológicas, tratar de reducir los tiempos de exposición ya que se puede agravar el nivel de riesgo, organizar las tareas para realizar las de mayor carga física en las horas más frescas, alternar tareas pesadas con tareas ligeras, permitir al trabajador o trabajadora adaptar el ritmo de trabajo en función de su tolerancia al calor, y aumentar los periodos de descanso, siendo preferible realizar descansos cortos y frecuentes que un descanso largo".También se aconseja consultar a los servicios sanitarios en el caso de que aparezca fiebre alta, se sufra una alteración de la consciencia, mareo o un cambio en el comportamiento.Este tipo de alertas por calor se enmarcan dentro del Plan de prevención de los efectos en salud del exceso de temperaturas en Navarra 2021, activado el pasado 1 de junio y que se extiende, como norma general, hasta el 15 de septiembre. Este plan, realizado en colaboración con el Ministerio de Sanidad, trata de reducir los riesgos asociados a las temperaturas excesivas.Así, el plan utiliza de referencia una máxima de 36ºC. y una mínima de 18 ºC. en Navarra, excepto para la Ribera, donde la mínima de referencia es algo más elevada: 21ºC. Cuando se superan esos umbrales a la vez, tanto de máxima como de mínima, se activan tres niveles de alerta: 1 (la alerta amarilla, de bajo riesgo) si se prevé que se superen esos umbrales en uno o dos días; 2 (alerta naranja, riesgo medio) si son tres o cuatro días; y 3 (alerta roja, alto riesgo), a partir de los 5 días.