El Ayuntamiento de Huarte llama a la responsabilidad tras detectar "actitudes muy censurables" en las obligaciones covid

El Ayuntamiento de Huarte ha amitido un bando municipal en el que apela a la "responsabilidad personal en aras del bien común" tras detectar actitudes negligentes y "muy censurables", como "no respetar los confinamientos, no realizar las segundas pruebas PCR, salir para estar con otras personas pese a tener síntomas covid", e incluso "falsear datos sobre las fechas de aparición de síntomas para poder salir de casa antes" así como "no dar todos los nombres de los contactos directos".

En un documento firmado por su alcalde en funciones, Edorta Beltzunegi, y suscrito también por el centro de salud de la localidad, el consistorio alerta de que el municipio se encuentra "en uno de los puestos más altos de la tasa de contagios de Navarra" tras registrar más de 60 positivos en apenas 10 días.

"Volvamos a ser ese pueblo que se unió para proteger y ayudar a las personas más frágiles, que ha sido ejemplo a seguir por otros pueblos por esas solidaridad y responsabilidad de la que parece ahora empezamos a carecer", insta el bando.

Asimismo, el consistorio muestra su "rotundo rechazo" a los "botellones" y reitera el "llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva" para "fortalecer la protección comunitaria".