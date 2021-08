Eduardo Santos destaca el carácter pionero en el Estado del programa Kideak

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha definido el programa Kideak, dirigido a jóvenes migrantes en situación de desprotección "como un programa pionero a nivel del Estado para dar cobertura a los jóvenes migrantes sin ningún tipo de red familiar y social que o bien han dejado de ser menores desde su llegada o que han llegado con mayoría de edad, pero en una situación de vulnerabilidad evidente".

A juicio de Santos, la implantación el pasado mes de junio de este programa, en el que actualmente están inmersos 28 jóvenes, aunque está previsto que se lleguen a cubrir las 50 plazas existentes, "denota una voluntad manifiesta del Gobierno de Navarra por promover el desarrollo integral de estos jóvenes desde metodologías basadas en el acompañamiento y la mentoría social, aspecto este último en el que ya tenemos programas paralelos y que pretendemos hacer crecer en el futuro".

Regularización de jóvenes y menores migrantes

En este sentido, ha vuelto a reclamar al Ejecutivo central que "no se demore ni un minuto más la regularización para menores y jóvenes migrantes, prevista en la reforma de la Ley de Extranjería, porque es fundamental para la mejora de la inclusión de jóvenes y menores migrantes no acompañados que residen en Navarra. Esta modificación- ha añadido- mejora los plazos administrativos, los requisitos de obtención de permiso de trabajo y residencia y los plazos de los permisos. Es una medida consensuada con entidades sociales y comunidades autónomas y entendemos que no se puede aplazar por más tiempo"

El consejero realizaba estas declaraciones en Lumbier, donde ha acudido acompañado por la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irizar, y el director del Instituto Navarro de Juventud, Carlos Amatriain, para participar, junto a una treintena de jóvenes inmersos en el programa Kideak, en un descenso en balsas neumáticas por la Foz de Lumbier, dentro de las actividades de verano que organiza el Instituto Navarro de la Juventud.

Por su parte, el director del Instituto Navarro de Juventud, Carlos Amatriain, ha incidido en "la vertiente integradora de los espacios de ocio ya que estos lugares se convierten en espacios de aprendizaje, de socialización, de convivencia y de inclusión que en el caso de estos jóvenes migrantes no acompañados son muy necesarios".

28 jóvenes en el programa

El programa comenzó su andadura el pasado mes de junio y en estos momentos hay 28 jóvenes que ya han accedido a Kideak, 23 en la modalidad que ofrece alojamiento y acompañamiento y cinco en la modalidad de acompañamiento, mientras que siete jóvenes más ya han realizado la entrevista y se está a la espera de su entrada en el programa.

Kideak tiene como objetivos principales fomentar procesos de autonomía de estos jóvenes a través de planes individualizados, facilitar su acceso a recursos institucionales y socio-comunitarios, fomentar procesos de construcción conjunta de ciudadanía desde un enfoque de responsabilidad compartida y favorecer el empoderamiento de las mujeres para combatir las desigualdades de género.

Entre los requisitos para formar parte del programa están el de ser joven entre 18 y 23 años de origen extranjero, no tener apoyo familiar en Navarra, encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, comprometerse a participar activamente en los servicios implementados, requerir apoyos de baja intensidad de carácter socioeducativo, ser derivado por el sistema de protección de menores o por los servicios sociales de base, en este último caso con la acreditación de residencia en Navarra de al menos seis meses, y en el caso de solicitar una plaza en recurso habitacional, requerir una alternativa de alojamiento de corta o media estancia para realizar un itinerario de incorporación social.