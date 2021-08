Coronavirus en Navarra, última hora: 102 nuevos casos el lunes, el lectivo con menos positivos de la quinta ola

Navarra detectó el lunes 23 de agosto 102 nuevos casos de infección por Covid-19, según datos provisionales del Departamento de Salud, el lectivo con menos positivos desde que comenzara la quinta ola a principios de julio. Son 15 más que el domingo festivo y están por debajo de los 151 de hace 7 días y de los 192 de hace 14.



La quinta ola empieza a plegarse, pero las consecuencias de la nueva onda epidémica siguen bien presentes en los hospitales navarros. Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) mantienen a 31 pacientes como críticos, entre de los 92 hospitalizados que se encuentran a día de hoy por covid-19. Es decir, uno de cada tres ingresados por coronavirus está en la UCI. La tendencia reflejada en la incidencia de la epidemia durante los últimos días ya advertía de que esta situación seguiría estable durante varias jornadas.



El hecho de que la edad media de los pacientes contagiados y, finalmente de los ingresados, se haya incrementado notoriamente en el último mes pronosticaba unas semanas difíciles en las unidades de críticos. Además, por primera vez el Gobierno de Navarra ofreció ayer el ratio de pacientes que se encuentran en la UCI sin haber recibido ninguna dosis de la vacuna. Suponen hasta el 80% en la actualidad de los 31 pacientes de la UCI, por tanto unos 25 de ellos no tenían vacuna alguna para protegerse de la enfermedad. En este sentido, los profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y, por ende, el propio departamento insisten en que no existe mejor protección ante el virus que el hecho de inmunizarse. Las estadísticas no engañan en este sentido.



Navarra tiene vacunada casi al 80% de la población, pero el 20% restante es el que está copando al 80% los boxes de la UCI. No existe mejor reflejo para enmarcar la nueva realidad de convivir con el coronavirus. La vacuna no evita el contagio, y tampoco que la persona vacunada transmita la enfermedad, pero desde luego que reduce enormemente los efectos que el coronavirus puede provocar en ciertos afectados.



Ayer Tudela, con 9, y Zizur Mayor, con 8 positivos, encabezaron la lista diaria de casos por municipios y zonas de salud tras los 23 que notificó en total la ciudad de Pamplona. Les siguieron Txantrea con 6, Berriozar y II Ensanche, con 5, Añorbe y Villava-Atarrabia, con 4, y Murchante, Rotxapea y Mutilva, con 3. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN.























390 INFECCIONES MENOS Como se recordaba anteriormente, la quinta ola de la covid –la que mayor transmisión comunitaria ha tenido hasta el momento– ya ha remitido en la última semana de manera significativa. En el balance semanal de contagios, estos se han reducido de 1.319 detectados en la semana del 9 al 15 de agosto hasta los 929 de la semana ahora terminada (16 al 22 de agosto), un total de 390 personas infectadas menos que suponen un 29% de caída.

12 INGRESOS NUEVOS EN UCI El departamento de Salud del Gobierno foral viene justificando en las últimas fechas la renovación de las prórrogas del toque de queda selectivo (se aplica los fines de semana en aquellos municipios con alta incidencia y en aquellos que tengan no fiestas y riesgo extremo de contagio) en base al crudo estado de las UCI hospitalarias. En base a los datos ahora conocidos, se observa que la estancia de los pacientes en la UCI se va prolongando en días más de lo que ocurría en semanas anteriores (motivado también por la mayor edad de los pacientes y como consecuencia de ello de que su recuperación requiera de más días de atención y hospitalización), por ello, como ya advirtió en fechas recientes la consejera de Salud, Santos Induráin, cada vez es más costoso poder aliviar las unidades de críticos porque las altas se obtienen con mayor tardanza. Lo que es cierto es que Navarra recibió en su sistema sanitario la menor cifra de personas ingresadas de las últimas cinco semanas (fueron un total de 52 hospitalizados) pero los números en la UCI siguen siendo importantes y recuerdan que de cualquier forma no se puede bajar la guardia de ninguna manera. Fueron en total una docena de personas ingresadas en críticos durante el 16 al 23 de agosto y, con una media de estas proporciones, resulta muy complicado que las previsiones que ofrece Navarra de cara al final de verano vayan a cambiar demasiado su panorama. A finales de esta semana, el Ejecutivo foral deberá presentar una nueva prórroga de las medidas restrictivas, al menos de la limitación de la movilidad en horario nocturno.

siete fallecidos DURANTE la semana, la cifra más alta del verano El número de fallecidos, como consecuencia también de la afección a personas de mayor edad, registrado durante la semana pasada ha sido el más elevado en Navarra desde finales de abril. En total se conoció el fallecimiento de siete personas, la cifra más alta de todo el verano.

SEMANA CON MENOS VACUNAS PUESTAS EN 4 MESES En cuanto a las vacunas, las noticias no son todo lo positivas que debieran para vencer al virus. En total se han puesto la semana pasada un total de 25.970 inoculaciones, el número más bajo de vacunas desde la primavera. De ahí también el cambio de plan de Salud para activar la estrategia una vez que las dosis disponibles se están quedando muchas de ellas en la nevera.

balance semanal de casos

1-7/03. 420 casos.

8-14/03. 379 casos.

15-21/03. 612 casos.

22-28/03. 1.076 casos.

29/03-4/04. 1.189 casos.

5/04-11/04. 1.515 casos.

12/04-18/04. 1.200 casos.

19/04-25/04. 1.161 casos.

26/04-2/05. 983 casos.

3/05-9/05. 762 casos.

10/05-16/05. 502 casos.

17/05-23/05. 396 casos.

24/05-31/05. 459 casos.

31/05-06/06. 426 casos.

07/06-13/06. 342 casos.

14/06-20/06. 309 casos.

21/06-27/06. 287 casos.

28/06-04/07. 1.301 casos.

05/07-11/07. 2.296 casos.

12/07-18/07. 3.471 casos.

19/07-25/07. 2.872 casos.

26/07-1/08. 2.416 casos.

02/08-08/08. 1.680 casos.

09/08-15/08. 1.319 casos.

16/08-22/08. 874 casos.

balance de ingresos

TOTAL 26/04-02/05 83 (13 en UCI)

TOTAL 03/05-9/05 47 (6 en UCI)

TOTAL 10/05-16/05 32 (3 en UCI)

TOTAL 17/05-23/05 20 (1 en UCI)

TOTAL 24/05-30/05 9 (1 en UCI)

TOTAL 31/05-06/06 13 (2 en UCI)

TOTAL 07/06-13/06 10 (2 en UCI

TOTAL 14/06-20/06 5 (1 en UCI)

TOTAL 21/06-27/06 3 (1 en UCI)

TOTAL 28/06-04/07 10 (1 en UCI)

TOTAL 05/07-11/07 19 (3 en UCI)

TOTAL 12/07-18/07 48 (6 en UCI)

TOTAL 19/07-25/07 70 (11 en UCI)

TOTAL 26/07-01/08 88 (14 en UCI)

TOTAL 02/08-08/08 60 (8 en UCI)

TOTAL 09/08-15/08 57 (14 en UCI)

TOTAL 16/08-22/08 52 (12 en UCI)

balance de fallecidos

TTOTAL 1-7/03 6

TOTAL 8-14/03 7

TOTAL 15-21/03 6

TOTAL 22-28/03 5

TOTAL 29/03-4/04 1

TOTAL 5-12/04 13

TOTAL 13-18/04 4

TOTAL 19-25/04 13

TOTAL 26/04-02/05 13

TOTAL 03/05-9/05 6

TOTAL 10/05-16/05 5

TOTAL 17/05-23/05 0

TOTAL 24/05-30/05 4

TOTAL 31/05-06/06 3

TOTAL 07/06-13/06 0

TOTAL 14/06-20/06 1

TOTAL 21/06-27/06 1

TOTAL 28/06-04/07 0

TOTAL 05/07-11/07 1

TOTAL 12/07-18/07 0

TOTAL 19/07-25/07 4

TOTAL 26/07-01/08 4

TOTAL 02/08-08/08 3

TOTAL 09/08-15/08 5

TOTAL 16/08-22/08 7



Vacuna sin cita previa

22.941 VACUNAS PARA ESTA SEMANA

La población de Navarra tendrá a partir de este miércoles, día 25 de agosto, la opción también de vacunarse contra la covid-19 sin necesidad de cita previa. Esta medida, que de momento se ofrecerá en el punto de vacunación de la antigua sede de Forem, complementa otras actuaciones, como el adelanto de seis a dos meses de la pauta a personas que pasaron la enfermedad.Esta decisión, informaron ayer en una nota desde el Gobierno de Navarra, se enmarca dentro de la estrategia del Departamento de Salud de flexibilizar al máximo el proceso de vacunación, adaptándolo a cada situación. El objetivo "es obtener una protección vacunal, cuya eficacia en la prevención de contagios, ingresos y fallecimientos por el virus está contrastada", según los últimos boletines epidemiológicos, añadieron desde Salud.En estos momentos, la administración de la vacuna contra la covid-19 está ya abierta en la Comunidad Foral a toda la población vacunable, es decir, para los mayores de 12 años, y se ha alcanzado a día de hoy una cobertura total de inoculados del 77,2% de la población vacunable.Además de la vacunación sin cita, el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea mantiene activos todos los procedimientos previos de autocita –vía online, correo y teléfono–, así como la política proactiva desde Salud de repescar, siempre de forma voluntaria, a personas no vacunadas por diferentes razones.La posibilidad de recibir la primera dosis del suero frente a la covid-19 sin necesidad de formalizar cita previa estará abierta todos los días de la semana, de lunes a domingo, a partir de mañana miércoles, día 25 de agosto, en horario de 8.30 a 19.00 horas en el punto vacunal instalado en las instalaciones de Forem (Mutilva). Así, podrán acogerse a ella las personas mayores de 12 años que tengan residencia habitual o temporal en Navarra.Para recibir la vacuna, las personas que acudan deberán acreditar su identidad mediante un documento de identidad (DNI o pasaporte) y/o tarjeta sanitaria. En el punto de vacunación de Forem se les asignará la fecha para la segunda dosis, en el caso de ser necesario.Para la inmunización se emplearán vacunas de RNA mensajero –Pfizer y Moderna– o de adenovirus de una sola dosis –Janssen–. Esta última solo se suministrará a mayores de 18 años y a personas en las que, por sus circunstancias personales, no les sea posible asegurar una segunda dosis.Además, el Departamento de Salud del Ejecutivo foral continúa con la oferta de citas para el resto de grupos poblacionales activos, especialmente en los casos de población vulnerable por diferentes razones sociales o sanitarias, tanto para iniciar la vacunación como para completarla.Igualmente, se mantiene la posibilidad de tramitar la cita de forma telemática en las tres áreas de salud de Navarra. En este sentido, desde Salud vuelven a realizar un llamamiento a las personas mayores de 12 años que todavía no se han vacunado y deseen formalizar su cita a que lo hagan preferentemente a través de la página web citasalud.navarra.es, mediante la fecha de nacimiento y el número de la Tarjeta Sanitaria. Para cambios de citas ya programadas y dudas al respecto de la vacunación, está disponible la dirección de correo electrónico citas.covid@navarra.esPor último, el Departamento de Salud insistió en la importancia de vacunarse tanto para prevenir contagios como ingresos y fallecimientos. En esta línea, según los datos publicados en el último Informe Epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (INSPLN), la efectividad promedio de las vacunas frente a la covid-19 en la Comunidad Foral es del 63% con una dosis y del 78% con pauta completa para prevenir casos sintomáticos de la covid-19, y del 78% con una dosis y del 91% con vacunación completa para prevenir ingresos hospitalarios por coronavirus.PREVISIÓN. Esta semana está previsto administrar en Navarra 22.941 vacunas. En el Área de Pamplona se vacunará en el polideportivo UPNA, Forem y en el antiguo colegio de Maristas de 8.30 a 21.10 horas. Así, según estas previsiones iniciales, en toda el Área de Pamplona y Comarca y zonas rurales, se va a citar a 14.803 personas. En cuanto a las zonas rurales, el lunes se administrarán dosis en Tafalla para las zonas básicas de Tafalla, Artajona, Olite y Carcastillo; martes en Irurtzun para las zonas básicas de Irurtzun, Etxarri-Aranatz, Leitza y Altsasu-Alsasua; y miércoles en Salazar. Por su parte, en el Área de Salud de Tudela, de lunes a domingo, se prevé administrar un total de 5.160. En el Área de Estella-Lizarra se vacunará en el Hospital García Orcoyen el lunes y martes y de viernes a domingo. Además, miércoles y jueves se administrarán dosis en Estella-Lizarra (escuela de música), Lodosa, San Adrián y Allo; además de en estas localidades, el miércoles se vacunará también en Villatuerta y Viana y el jueves en Los Arcos.