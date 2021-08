Navarra vuelve a pedir el toque de queda selectivo: la hospitalización de críticos no afloja

Salud traslada al TSJN la propuesta de las localidades a las que afectaría esta restricción entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre por su situación de riesgo extremo debido al alto número de contagios

Navarra ha vuelto a plantear esta semana al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TJSN) el toque de queda entre la 1 y las 6 horas los sábados y domingos, festivos y fechas (incluidas las vísperas) en las que hubiera correspondido celebrar las fiestas patronales en aquellos municipios y concejos que se encuentren en riesgo epidemiológico muy alto.

Como en las semanas precedentes, el TSJN deberá avalar esta petición del Gobierno, que entonces dará a conocer las localidades en las que será efectiva la limitación de movilidad nocturna.



Uno de cada tres ingresados se encuentra en UCI

Decalaje temporal, interacción e impacto

Norma actualizada

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta María Chivite ha manifestado que "el toque de queda está funcionando bien", si bien ha añadido que "siempre hay pequeños grupos de personas no tan responsables, pero son una minoría, aunque haga demasiado ruido".El Gobierno de Navarra basa su petición en tres elementos: la situación epidemiológica, el impacto asistencial, y la eficacia contrastada de esta medida selectiva . La incidencia y la presión asistencial en Navarra continúan siendo elevadas, por lo que, aunque la vacunación avanza y atenúa sus efectos, siguen siendo necesarias las medidas de protección y prevención, tanto individuales como colectivas. En ese sentido, se considera que retirar cualquiera de ellas en el contexto de alta movilidad e interacción social coincidente con el periodo festivo y vacacional puede romper el equilibrio y el actual descenso progresivo de la incidencia, en torno a la que se busca alcanzar la situación basal previa al inicio de la quinta ola y, en consecuencia, disminuir la ocupación hospitalaria. Asimismo, es prioritario llegar al inicio del próximo curso escolar en la mejor condición epidémica posible.Según elque se ha remitido a la Sala del TSJN, la incidencia acumulada continúa descendiendo lentamente (349 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y 144,96 a los 7 días), si bien la comunidad se mantiene en una situación de circulación epidémica de intensidad media y en riesgo muy alto o extremo en ambos parámetros. Lassiguen siendo elevadas, por encima de los índices recomendados y, por otro lado, la variante Delta, mayoritaria en un 97% de los casos, tiene asociada una mayor contagiosidad. Este hecho, sumado al incremento de edad de los afectados y el no estar vacunado, da lugar una mayor proporción de personas con afectaciones más graves que precisan ingreso en el hospital y con alta probabilidad de tratamiento en unidades de cuidados intensivos.La situación sanitaria desde el punto de vista del impacto asistencial es complicada. Las altas incidencias vividas se siguen traduciendo en una situación de sobrecarga asistencial importante en la red hospitalaria, especialmente en las UCI. El estrés de la red de hospitales de Navarra (actualmente con 87 personas ingresadas, de las que 27 están en la UCI) es muy relevante teniendo en cuenta, además, la presión de otras necesidades y patologías no COVID-19.Según el informe del Complejo Hospitalario de Navarra, el descenso de hospitalizaciones está siendo más lento que el de los casos detectados, manteniendo la presión sobre el sistema hospitalario. Esto indica que se están produciendo menos infecciones pero en colectivos de mayor riesgo y con afectación más grave, requiriendo atención en hospitalización. En este momento, una de cada tres personas ingresadas en los hospitales se encuentra atendida en las unidades de cuidados intensivos.Las previsiones indican que, aunque la incidencia está evolucionando lentamente hacia escenarios menos negativos, durante las próximas semanas Navarra sufrirá aún unos niveles significativos de ocupación tanto de camas convencionales como de camas de cuidados intensivos. Conviene recordar que se ha constatado una diferencia de 2-3 semanas entre las incidencias diarias y los impactos asistenciales en los hospitales de la red de la Comunidad Foral.debido al cambio de perfil de edad de las personas infectadas y a la mayor proporción de personas ingresadas en el hospital que precisan ingreso en unidades de críticos en esta quinta ola, comparada con las anteriores. Esta proporción ya se vio incrementada en la cuarta ola con la variante Alpha, y se ha vuelto incrementar con la variante Delta. Se prevé asimismo que la ocupación de las UCI se va a mantener en niveles altos varias semanas por la estancia media de los pacientes en estas unidades.Este decalaje temporal entre niveles de incidencia, contagios e impacto asistencial también está contemplado en la petición de prórrogas semanales de las medidas, ya que éstas se establecen teniendo en cuenta la monitorización de la evolución epidemiológica y han de ser muy proporcionadas (para permitir la recuperación de la actividad social, económica y emocional), en especial la movilidad nocturna en relación a la mayor interacción social, que provoca contagios con las nuevas variantes del virus como la Delta.La previsión de estos escenarios de riesgo, por la mayor interrelación sin mantener las adecuadas medidas de protección y prevención complementarias de la vacunación, es muy similar a la de la semana pasada (ocio nocturno, desplazamientos entre localidades y autonomías, fines de semana con mayor interacción, coincidencia con fiestas patronales suspendidas, etc.) y se enmarca en el patrón ya vivido en el inicio del mes de julio en varias zonas de Navarra y durante todo el verano pasado en el que los brotes se fueron sucediendo. A este respecto, cabe recordar que los llamados "eventos supercontagiadores", especialmente en determinadas horas y grupos etarios jóvenes, resultan especialmente relevantes en términos de riesgo para la Salud Pública y son los que se tratan de evitar y prevenir con esta norma.Como es sabido, el marco normativo del verano está recogido en la legislación vigente en cuanto a aforos, celebraciones, limitaciones de grupos, horarios con vigencia hasta septiembre, pero hay que actualizar la medida concreta de movilidad nocturna con órdenes forales semanales específicas.Semanalmente, una vez que se apruebe y ratifique dicha orden, se hace público (BON y Gobierno Abierto) el listado de municipios -y concejos incluidos en los mismos en su caso- con estas restricciones vigentes, en este caso, hasta el día 2 de septiembre.En estas localidades únicamente se podrá circular durante esas horas nocturnas para actividades como la adquisición de medicamentos y productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad, asistencia a servicios sanitarios y veterinarios, cumplimiento de obligaciones laborales o legales, cuidado de personas vulnerables, repostaje en gasolineras para la realización de las actividades citadas hasta ahora, y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.