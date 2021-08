541 embarazadas se han contagiado de Covid en Navarra

Las especialistas del servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) han detectado a lo largo de la pandemia del coronavirus 541 pacientes (a fecha 25 de agosto) diagnosticadas por haberse infectado de SARS-COV 2 entre las mujeres gestantes y puérperas en las primeras seis semanas postparto. Así lo informan Ana Pérez Rodríguez e Izarbe Jiménez Ubieto, que trabajan como adjuntas en dicho servicio, donde el viernes además se encontraban de guardia en la sección de partos.



Las médicas subrayan que del más de medio millar de infectadas, 29 fueron diagnosticadas de neumonía e ingresaron en el hospital, todas ellas cuando se encontraban en el tercer trimestre de embarazo. Ello supone que las mujeres hospitalizadas por Covid durante su embarazo suponen un 5,4% del total de las gestantes infectadas, menor al descrito en la literatura científica que describen tasas de neumonía del 8-15% entre las gestantes infectadas. De las mencionadas, al menos seis de esas pacientes precisaron ser ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Actualmente, hay dos gestantes con Covid-19 que se encuentran ingresadas en planta de hospitalización en el Complejo Hospitalario de Navarra, estando una de ellas ingresada en planta después de haber sido dada de alta de UCI.

Las facultativas especialistas ofrecen un dato relevante de los efectos de vacunación entre las mujeres gestantes, puesto que ninguna de las que terminó siendo ingresada en Navarra estaba vacunada con pauta completa y solo una de las 29 mencionadas anteriormente tenía una sola dosis administrada y, por lo tanto, la pauta de inmunización todavía incompleta.

Las profesionales del hospital navarro explican que "el seguimiento médico de ciertas patologías médicas en la población general se ha visto mermado en la pandemia, pero la atención prenatal en la gestante, infectada o no, no se redujo. Los ginecólogos sabemos bien que esta atención prenatal ha demostrado a lo largo de muchos años un efecto significativo en la disminución de la mortalidad perinatal, la mortalidad materna y una mejoría de los resultados perinatales". Recuerdan que si bien la situación entre marzo y abril de 2020 "llevó a una disminución de la atención prenatal en forma de visitas presenciales en ciertos casos a favor de una atención a través de llamadas telefónicas, no supuso una reducción de este seguimiento". Pérez recuerda que "en nuestro medio no se ha evaluado, pero hay estudios que demuestran un aumento de la ansiedad y problemas mentales en la embarazada en la actual pandemia relacionados con el temor a la enfermedad en sí, el aislamiento social y de familiares que supone, el potencial impacto económico que puede suponer la situación actual para algunas familias, y por el cambio de cuidados antenatales y de atención del sistema de salud".

los miedos de las gestantes En un proceso tan importante y con semejante estrés, las especialistas recuerdan los temores que presentan las mujeres gestantes. "Existe un miedo a contagiarse y a enfermar, pero también existe el miedo a vacunarse porque la información respecto a los riesgos asociados a las vacunas no se ha gestionado bien y se ha transmitido desconfianza y temor a su administración, también entre la población gestante". Sobre la relación de la covid con el proceso de embarazo, Pérez afirma que "la experiencia con las gestantes después de todos estos meses de pandemia nos ha enseñado que no se puede bajar la guardia frente al coronavirus y seguir con las medidas de protección descritas, entre ellas la vacunación. Y que aunque las gestantes con Covid-19 son un grupo de pacientes jóvenes, el embarazo les expone a más riesgo de complicaciones (véase neumonía, ingreso en UCI) que las pacientes covid del mismo grupo de edad no gestantes.