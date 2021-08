"Se ha visto que con Covid hay más riesgo de partos prematuros"

Ana Pérez Rodríguez e Izarbe Jiménez Ubieto, del servicio de Ginecología y Obstetricia del CHN, hacen la mejor guía para responder a dudas de gestantes

¿De qué manera afecta la Covid- 19 a las mujeres embarazadas? ¿Presentan síntomas o afecciones diferentes? ¿Y sus bebés?

–No se ha demostrado que la Covid-19 en la embarazada aumente el riesgo de aborto, tampoco asocia riesgo de malformaciones en el feto, y tampoco hay evidencia firme de transmisión del virus al feto durante el embarazo ni a través de la lactancia materna. La infección Covid-19 en el embarazo tiene mayor riesgo de complicarse con neumonía, ingreso en el hospital y en UCI, y muerte que en pacientes con infección Covid-19 de la misma edad no embarazadas. Otro riesgo asociado a la Covid-19 en el embarazo es el riesgo de trombosis, por lo que en nuestro medio recomendamos medidas de prevención a todas las gestantes diagnosticadas de Covid-19 (deambulación en la medida de lo posible según su situación clínica, hidratación adecuada y tratamiento con heparina). Además, la fiebre en primer trimestre puede producir aumento del riesgo de malformaciones cardiacas y defectos del cierre de la columna vertebral, de ahí la importancia de tratar la fiebre asociada a Covid, habitualmente con paracetamol.

Los síntomas descritos por la infección en la embarazada son similares a los de la población general, en nuestro medio los síntomas más frecuentes han sido tos, cefalea, astenia y congestión nasal.

–En cuanto al riesgo para el bebé, se ha descrito riesgo aumentado de parto pretérmino, en nuestra casuística este riesgo se confirma porque en algunos casos la gravedad de la gestante y su empeoramiento clínico ha exigido la finalización del embarazo de forma urgente y pretérmino (menos de 37 semanas).

¿Por qué las complicaciones pueden ser mayores a partir de finales del segundo trimestre de gestación?

–Al igual que con el virus de la gripe, los cambios fisiológicos de adaptación al embarazo favorecen la aparición de complicaciones a partir de finales del segundo trimestre, como son las alteraciones de la inmunidad celular en la gestante, la menor tolerancia a la hipoxia propia del embarazo, y sobre todo cuando se asocian comorbilidades como HTA crónica, Diabetes Mellitus, Diabetes gestacional, obesidad, o patologías respiratorias o cardiovasculares crónicas.



SABER MÁS | 541 embarazadas se han contagiado de Covid en Navarra

¿Existe algún momento en concreto, en el cual las embarazadas tengan que extremar las medidas preventivas frente a la covid?

–Frente a la Covid las medidas preventivas han de mantenerse mientras estemos en situación de pandemia, por lo comentado antes, la infección por coronavirus en el embarazo puede suponer un riesgo en cualquier momento, mayor en la 2ª mitad del embarazo, pero no ausente en el resto del embarazo.

En cuanto a tratamientos, ¿pueden recibir los mismos tratamientos que cualquier otra persona o se ven limitadas las opciones?

–En general el tratamiento se asemeja bastante al de la población general, pero con la limitación de que tenemos a un paciente, que es el feto, por el que ciertas medicaciones se deben usar con precaución.

¿Por qué es importante que se vacunen mujeres embarazadas?

–La vacunación supone uno de los mecanismos que se ha visto efectivo para reducir las complicaciones asociadas a muchas enfermedades, entre ellas la Covid-19. La vacuna Covid-19 es una vacuna segura en el embarazo, no ha habido evidencia de que la vacuna produzca daño a la embarazada ni al feto. Además, es importante también que las personas del entorno de la embarazada estén correctamente vacunadas frente a Covid-19 y que, tanto embarazadas como convivientes, no descuiden las medidas de prevención. Estas no son otras que limitar al máximo los contactos, usar mascarilla, lavarse las manos, ventilar los espacios cerrados, mantener la distancia interpersonal y evitar las aglomeraciones.

¿Cuándo es mejor hacerlo?

–En Navarra no hay una estrategia de vacunación específica para las embarazadas por lo que se recomienda hacerlo según el grupo de riesgo por edad que marca el calendario de vacunación y en cualquier momento del embarazo. En todo caso lo recomendable sería alcanzar la vacunación completa antes del tercer trimestre de embarazo. En las mujeres con deseo gestacional o en tratamiento de fertilidad lo ideal sería llegar al embarazo con la pauta completa de vacunación.

¿Son seguras las vacunas tanto para ellas como para los bebés?

–Las embarazadas fueron excluidas de los estudios donde se testaba la seguridad de las vacunas frente al Covid-19, sin embargo, más de 130 mil embarazadas han sido vacunadas con Pfizer o Moderna en EEUU, sin evidencia de daño.

¿Hay alguna que se recomiende especialmente para ellas?

–Las que tienen más experiencia de uso en el embarazo son las vacunas ARNm: Pfizer y Moderna.

¿Protege la vacuna a los bebés?

–Hay estudios que demuestran presencia de anticuerpos frente a la Covid-19 en el cordón umbilical del bebé tanto si la madre ha padecido Covid-19 en el embarazo como si ha recibido la vacuna, pero se desconoce todavía el grado de protección que otorgan al neonato la presencia de esos anticuerpos. Esos anticuerpos pasan a través de la placenta y posteriormente también a través de la lactancia materna. Este paso de anticuerpos sucede también con otro tipo de vacunas administradas habitualmente a las gestantes como la vacuna de la gripe y la de la tos ferina, esta última la recomendamos a todas las embarazadas en el tercer trimestre con el objetivo de proteger al bebé tras el nacimiento.

¿Puede contagiar la madre al bebé durante la gestación? Si es así, ¿cuántos bebés se han infectado?

–No, no se ha demostrado hoy en día transmisión al feto durante el embarazo.

¿Es recomendable la vacuna para mujeres que dan lactancia materna o presentan algún riesgo?

–La recomendación de vacunación a la embarazada se extiende a las mujeres en periodo de lactancia. No hay ningún mecanismo plausible por el que los componentes de la vacuna puedan pasar a la leche materna, lo que si pasan son los anticuerpos generados por la madre en respuesta a la vacunación.

¿Una madre con Covid puede contagiar a su hijo/a a través de la lactancia materna?

–No se ha demostrado transmisión del virus SARS COV 2 a través de la leche materna, pero el riesgo de transmisión se produce por el estrecho contacto entre la madre y el bebé. Es por ello por lo que se recomienda mantener las medidas para evitar el contagio de la madre también una vez finalizado el embarazo. Pero a pesar de ese riesgo recomendamos la lactancia materna en las puérperas diagnosticadas de Covid-19.