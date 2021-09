La OMS pide aplazar la tercera dosis para las personas sanas e inmunizadas

bERLÍN – El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió ayer que no se generalice, de momento, la administración de dosis de refuerzo para personas sanas que están totalmente vacunadas, con el fin de que los países de bajos ingresos "se pongan al día", ya que millones de personas en todo el mundo todavía no han recibido la primera dosis. "La tercera dosis puede ser necesaria para las personas de mayor riesgo, cuando hay evidencia de disminución de la inmunidad contra la enfermedad y la muerte, como el pequeño grupo de personas inmunodeprimidas que no respondieron suficientemente a las dosis iniciales, o ya no están produciendo anticuerpos, pero no queremos que se generalice a personas sanas totalmente vacunadas", expresó Tedros.

"La gran desigualdad en las vacunas de covid-19 es una cuestión de vida o muerte para nuestros hermanos y hermanas en los países de bajos ingresos" reiteró, recordando que recientemente pidió a los países occidentales una moratoria de hasta, al menos, finales de este mes, para la administración de terceras dosis. "Alrededor del mundo se siguen viendo impactantes desigualdades en el acceso a las vacunas", insistió. "Ya se han administrado más de 5.000 millones de vacunas en el mundo, y casi el 75% de ellas han sido en solo diez países", lamentó el director general de la OMS. En los países de bajos ingresos, la mayoría de ellos en África, menos del 2% de los adultos están totalmente vacunados, en comparación con casi el 50% en los países de altos ingresos.

En este sentido, hizo un llamamiento a los países que han contratado altos volúmenes de vacunas para que intercambien los calendarios de entrega a corto plazo con Covax y el African Vaccine Acquisition Trust (AVAT). Al mismo tiempo, instó al G7 y a todos los países que comparten dosis a "que cumplan con sus compromisos de forma urgente, ya que hasta ahora apenas se ha enviado el 10% de los casi 900 millones de dosis comprometidas", reclamó. Asimismo, también pidió a todos los países que eliminen las restricciones a la exportación y cualquier otra barrera comercial sobre las vacunas y los medios que intervienen en su producción.

Mu, nueva variante a estudio La OMS afirmó ayer que la nueva variante Mu, que acaba de clasificar como "de interés", tiene una importante prevalencia en Colombia –país en la que se identificó por primera vez el pasado enero– y en Ecuador, donde representa el 39% y 13% de casos, respectivamente.

La variante Mu, que se ha detectado en 39 países, es considerada ahora como "de interés" por la OMS, lo que implica que se le hará un seguimiento para saber si presenta mutaciones que puedan modificar la forma en que se transmite, volverla más virulenta o reducir la eficacia de las vacunas utilizadas en la actualidad para prevenir la covid-19. Solo en el caso de presentar tales cambios, los científicos evaluarán si pasa a considerarse una "variante de preocupación", de las que actualmente hay cuatro: alfa, beta, gamma y delta, recordáron desde la OMS.

El apunte

Investigación

En Berlín'. La OMS inauguró ayer el nuevo Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la OMS, con sede en Berlín, que tiene por objetivo proporcionar al mundo mejores datos, análisis y decisiones para detectar y responder a las emergencias sanitarias. "El mundo necesita ser capaz de detectar nuevos eventos con potencial pandémico y supervisar las medidas de control de la enfermedad en tiempo real para crear una gestión eficaz del riesgo de pandemia y epidemia", señaló la OMS.