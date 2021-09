Sostenibilidad y mujeres, motor del cambio

Madre Coraje ha organizado un desfile de moda de segunda mano para impulsar valores de respeto al medio ambiente

En oposición al movimiento de Fast Fashion –moda rápida– que impera hoy en día en el que las tendencias son modificadas a la velocidad de la luz por la industria de la moda, que crea una necesidad imperativa de innovación para alentar el consumo masivo, la Asociación Madre Coraje se mantiene firme en el impulso de la moda sostenible.

La ONG, que trabaja principalmente en Perú y Mozambique con las comunidades locales en materia de educación, desarrollo rural, saneamiento o potabilidad de agua, siempre bajo una perspectiva de género y de empoderamiento de las mujeres, propuso esta semana en Pamplona un original desfile de moda sostenible en el que la entidad presentó las propuestas para la temporada otoño-invierno de su tienda de segunda mano ubicada en la calle Sangüensa 38, en el barrio pamplonés de La Milagrosa.

Una veintena de voluntarios de entre 2 y 84 años fueron los protagonistas de la pasarela y los encargados de lucir algunos de los conjuntos que estarán a la venta en su tienda, donde animan a la sociedad a llevar los textiles que no utilicen, así como otros objetos tales como electrodomésticos, muebles o hasta bicicletas para darles una segunda vida, "y así concienciar en cada venta del favorable impacto medioambiental que supone reducir el consumo de ropa", indica Unai Zabaleta, técnico de Madre Coraje.

Un mensaje que parece estar calando poco a poco en la Comunidad Foral donde la solidaridad se ha disparado con la llegada de la pandemia. "La covid, que ha frenado la actividad de muchas entidades, ha disparado la nuestra. Hemos llegado a tener un exceso de donaciones en más de un momento", reconoce Unai Zabaleta, técnico de Madre Coraje, quien añade que, conforme la situación sanitaria ha mejorado, la tienda de la ONG también ha recuperado los niveles de venta previos a la pandemia.

Además de la actividad de la tienda, coincidiendo con la vuelta al cole esta semana, desde Madre Coraje también hacen una especial mención a la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), un proyecto enmarcado dentro del paraguas de la Campaña Mundial por la Educación, que actualmente permite a la entidad trabajar con más de 45 centros académicos y organizaciones de educación no formal de toda la geografía navarra. El objetivo de la SAME, explica Zabaleta, es sensibilizar a la ciudadanía y alumnado sobre "la necesidad de garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas en todas las partes del mundo".

En esta línea, desde Asociación Madre Coraje defienden como eje central de su razón de ser que "es posible un mundo en el que exista igualdad en el disfrute de los derechos humanos, independientemente de la raza, sexo y clase social". Todo ello articulado desde "el ideal del amor, y con una metodología de trabajo por proyectos, de la mano de la actividad de tiendas de segunda mano y el concepto de moda sostenible", añade Zabaleta.

Así, otra de las patas de la entidad social sigue siendo el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres y, por esta razón, integran "la perspectiva de género en todos aquellos proyectos que llevamos a cabo", y actualmente trabajan en su propio Plan de Igualdad, para mostrar nuestro compromiso con la igualdad", concluye.