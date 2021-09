¿Cuáles son las restricciones en Navarra a partir del 1 de octubre?

El levantamiento de las restricciones que tiene lugar este viernes deja todavía algunas dudas acerca de su aplicación práctica. Tratamos de despejar las más importantes.





¿Puedo utilizar la barra de un bar?

Sí. Con el levantamiento de las restricciones las barras de los bares reabren más de un año después, y se podrá consumir en ellas –y en el resto del establecimiento– de pie. No hay ninguna restricción de aforo, por lo que será una situación prepandémica, salvo por la obligación de la utilización de la mascarilla salvo en el momento puntual de la consumición.

¿Hasta qué hora abren los bares?

Los interiores de bares, cafeterías y restaurantes tienen el cierre establecido por su licencia a las 2.00 horas. En el caso de los locales con licencia de bar especial y café espectáculo, pueden permanecer abiertos hasta las 3.00 horas. En ambos casos se incluye el desalojo.

¿Hasta cuándo puedo estar en una terraza?

El horario máximo general de estas instalaciones es hasta las 1.00 horas, salvo que haya ordenanzas municipales más restrictivas. En el caso de las formadas por barriles, su horario es hasta las 22.00 horas entre semana y hasta las 23.00 horas los fines de semana. En cuanto a las terrazas concedidas mediante la normativa covid, que han sido ampliadas hasta el 7 de enero y que están instaladas en algunos lugares como en el Paseo Sarasate, la Plaza de Toros o el Archivo de Navarra, solo podrán estar abiertas hasta las 23.00 horas.

¿Cuándo cierran las discotecas?

Las discotecas pueden abrir hasta las 6.30 horas, incluyendo también el desalojo. La mayoría de las salas ya han comunicado a través de sus redes sociales que abrirán este fin de semana con las nuevas condiciones.

¿Tengo que bailar con mascarilla?

Sí. Esta normativa permite por primera vez el uso de las pistas de baile, pero con condiciones. Al igual que en el resto de la hostelería, se deberá llevar mascarilla salvo en el momento puntual de la consumición. Esto ocurre también en el resto de la discoteca, que no tiene límite de aforo.

¿Cuántos nos podemos sentar en una mesa?

Con el fin del límite de aforos también se elimina el número máximo de personas por mesa, así como la distancia mínima entre ellas, por lo que alrededor de una mesa puede sentarse el número de personas que se quiera –y que permita el establecimiento–.

¿Y las peñas y sociedades?

Cuentan con condiciones idénticas a la hostelería. Por tanto, no tienen ni límite de horario, ni de aforo, y se puede sentar en una mesa el número de personas que se quiera.

¿Y las bajeras y piperos?

Estos locales, cuya reapertura se estableció hace dos semanas, también quedan sin limitaciones. No obstante, solo podrán abrir los locales que estén autorizados por el Ayuntamiento correspondiente mediante resolución administrativa.

¿Puedo estar de pie en un concierto?

Sí. La nueva normativa permite también estar de pie durante un concierto. No obstante, como en los anteriores apartados, se deberá usar mascarilla, y solo en el caso de que se consuma se podrá quitar en ese momento puntual.

¿Puedo llevar un bocadillo para comer en El Sadar?

De momento, no. Osasuna ha solicitado al Gobierno de Navarra que sea flexible debido al horario del partido (14.00 horas); pero las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial prohíben comer o beber durante los partidos salvo el consumo de agua. Tampoco se puede fumar.

¿Se puede fumar en la calle?

Solo si se mantiene una distancia de dos metros. La norma que finaliza es una orden foral, pero el decreto foral que regula fumar en la calle continúa vigente. Éste establece que no se puede fumar en vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar la distancia mínima de 2 metros entre personas. Por tanto, tampoco en las terrazas si no se cumple con el espacio interpersonal.

¿Se puede hacer botellón?

No. La práctica del botellón continúa estando prohibida.

¿Se pide el pasaporte covid en algún local?

No. No es necesario el pasaporte covid –en el que se certifica la vacunación o la realización de una prueba negativa– para entrar ni a establecimientos hosteleros ni a discotecas.

¿Puedo celebrar una boda?

Sí, como hasta ahora, aunque con medidas más laxas. Durante la ceremonia no habrá límite de aforo en el lugar donde se realice, aunque sí que habrá que llevar mascarilla. Respecto a la celebración posterior, deberá seguir las mismas medidas que en la hostelería.