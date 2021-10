Familias del colegio de Abárzuza se quejan de que no tienen transporte escolar por las actividades extraescolares

Un grupo de familias de Lezaun han criticado este miércoles que están "sin transporte escolar" para acudir al colegio Zumadia de Abárzuza debido a los cambios que ha supuesto la decisión del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra de implantar actividades extraescolares.

Las familias, en una rueda de que han ofrecido a la puerta del colegio, han explicado que "hasta ahora hemos ido tragando con esperas innecesarias derivadas de la difícil organización que supone el transporte en una zona con localidades tan diseminadas como las nuestras, somos conscientes de dónde vivimos y hemos asumido la cara B de todo esto con naturalidad, pero la propuesta del Departamento de Educación para garantizar la conciliación de las familias que así lo necesiten nos deja en una situación ante la que no podemos callar más".

Según han asegurado, "de facto, y a partir del pasado lunes, el Departamento nos quita el transporte de vuelta después del comedor a todas las familias que no hemos optado por las extraescolares". "De toda la ruta que cubre nuestros pueblos (somos 24 niños), solo una persona ha solicitado el servicio de extraescolares. Eso supone que el derecho de esa familia está por delante de los de las otras 23 y el autobús sale a las 16.30 infrautilizado, solo con un usuario. ¿Y qué pasa con los demás alumnos? Tendremos que ir las familias individualmente a por cada uno de nuestros hijos a las 14.50 o bien dejarlos en unas extraescolares que no queremos. Algo que, según entendemos, no tiene ningún sentido", han afirmado.

Los padres y madres han considerado que "se pueden garantizar los derechos de la familia que necesita la extraescolar y los nuestros con pocos recursos más, poniendo un taxi que transporte a quien se queda en extraescolares o incluso modificando una de las rutas de taxi actuales".

Además, han señalado que, "siempre respetando la necesidad de conciliación de las familias que requieran el servicio, entendemos a todas luces injusto que nos dejen sin servicio de transporte a 23 personas frente a la necesidad de una". "El Departamento no puede garantizar solo la conciliación de unos en detrimento de otros ya que muchas personas ya hemos organizado nuestra vida familiar en base a los horarios de jornada continua", han argumentado.

Según han continuado señalando, "al primar el derecho de quien necesite ese servicio, nos empujan a hacer uso de unas extraescolares que no queremos y que, si el objetivo del protocolo Covid es que estén menos tiempo en la escuela para evitar los riesgos, consideramos sin sentido tenerlas que coger sin necesidad".

Además, han afirmado que "ofrecer las extraescolares sin aumentar los recursos humanos en los centros generará una merma de la calidad en la enseñanza de nuestros hijos e hijas a nivel general".

También han asegurado que "supone un despilfarro de recursos ya que el hecho de que el autobús haga la ruta con solo un usuario es un despropósito".

Según han explicado, quedan sin transporte niños de Lezaun, Iruñela y Zurukuain, algo que es "incoherente con las bonitas palabras de lucha contra la despoblación que venimos escuchando a diario de boca de los políticos".

Por otro lado, han afirmado que "ecológicamente tampoco se sostiene que tengan que salir 9 vehículos diarios a por el alumnado que podría subir en un autobús".

Por todo ello, han pedido al Departamento de Educación que "valore la posibilidad de estudiar nuestro caso de manera individual, ya que con poquísimos recursos se podría poner solución a una situación dolorosa para muchas familias".

En concreto, han reivindicado que "se desvincule la ruta escolar de las extraescolares, se mantenga la ruta en su horario habitual y se resuelva con un nuevo taxi la situación de la familia que necesita la extraescolar y el transporte".