JanGela se queja de la adjudicación de los comedores escolares y pide una reunión con Educación

La mesa de Apymas de Navarra por unos comedores sostenibles y saludables, janGela, se ha quejado del sistema de adjudicación de los comedores comarcales en una rueda de prensa celebrada esta mañana frente al departamento de Educación. JanGela ha mostrado su desacuerdo por un proceso de contratación "en el que no se ha tenido en cuenta la valoración de los consejos escolares" y que ha terminado con 31 de los 38 lotes (escuelas) en manos de la empresa Ausolan Jangarria, 5 en las de Aramark y los 3 restantes gestionados por Irigoien.

Según la Mesa de Apymas, aunque los pliegos para la adjudicación "suponen un indudable avance en la calidad de la alimentación", se ha primado, en su opinión, la oferta económica por encima del resto de elementos.

En una rueda de prensa convocada frente al Departamento de Educación, Mikel Abárzuza, familiar de la escuela de Abárzuza, y Nuria Madotz, de la escuela de Zubiri, han abogado por "unos comedores saludables y sostenibles".

"Las adjudicaciones de comedores ya están realizadas, los comedores comarcales ya han empezado a funcionar con las nuevas empresas y hay algunas impugnaciones presentadas. Aun así, nuestras sensaciones siguen siendo agridulces", ha afirmado Madotz.

Desde jangGela, han apuntado que "el cabreo en diversos centros ha sido monumental durante el proceso de valoración" porque aseguran que "la opinión de los respectivos consejos escolares, ya limitada de por sí, no ha podido entrar a valorar aspectos centrales y no ha sido tenida en cuenta". Madotz ha lamentado que "las puntuaciones otorgadas por estos consejos no ha sido tenida en cuenta porque no era del gusto de la mesa de contratación, que depende del propio departamento de Educación".

"El resultado final es que el dinero ha sido determinante para obtener la adjudicación, quien más ha bajado los precios se ha llevado el gato al agua, quedando los demás aspectos relegados. Así, 31 de los 39 lotes han quedado en manos de la mayor empresa navarra en este terreno y las pequeñas y medianas iniciativas locales no han podido participar en el proceso", ha denunciado Madotz.

La portavoz de janGela ha asegurado que el papel lo soporta todo, pero es necesario que exista un control sobre las empresas adjudicatarias para asegurarse de que cumplen con lo firmado. La Mesa de las Apymas solicita que los centros puedan implicarse en una tarea, la de inspección, que pertenece a Educación. "En caso de incumplimiento, y en función de la gravedad, debe haber mecanismos sancionadores graduales que puedan incluso revertir la propia adjudicación", ha remarcado Madotz.

Por último, han recordado que "todavía queda por hacer un amplio trabajo de sensibilización entre las familias de las criaturas escolarizadas (y en la sociedad en general) sobre la importancia y bondad de los cambios alimenticios que se proponen". "Es indignante que se racanee dinero público en este asunto mientras se gasta con alegría en otros de muchísimo menos interés social", han concluido.

Los agentes educativos que se adhieren a esta declaración son los consejos escolares de Otsagabia/Ochagavia, Roncal, Elizondo y Zubri; las direcciones de Tafalla, Elizondo, Atargi, Oihanzabal Eskola (Jauntsarats) y Zumadia Eskola (Abárzuza); las Apymas de Tafalla, Larraintzar, Jauntsarats, Ancín/Antzin y Abárzuza y las comisiones de comedores de Ansoáin, Abarzuza, Atargi y Ancín.