Surge una nueva boca en el flanco del volcán de La Palma

Una nueva boca se ha abierto en el flanco del volcán de Cumbre Vieja en torno a las 14.45 horas, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), que también ha captado imágenes de un impresionante desbordamiento de lava desde la zona de Tacande.





