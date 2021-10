Las autoescuelas navarras, en contra de la reforma que amparará a las autoescuelas virtuales

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra (Apana) se ha alzado en pie de guerra contra la reforma de la Ley de Seguridad Vial que, de salir adelante el próximo miércoles 3 de noviembre en el Senado, abrirá la puerta a las autoescuelas virtuales, que podrán operar en todo el territorio nacional disponiendo solo de una autoescuela física, y ofrecer enseñanza online.

Una enmienda presentada por Ciudadanos y apoyada por VOX a instancia de la Plataforma de Autoescuelas Digitales modificaría el artículo 62 de la ley, un movimiento que según Apana "persigue fines meramente económicos, pues esta plataforma que tiene su sede principal en Francia, para que pueda existir necesita recortar gastos de personal y de locales, y esta es la única manera. Quieren confundir a la opinión pública hablando de formación digital, pero sus intereses son otros".



El presidente de Apana, Sergio Induráin, explica que "la formación digital es una realidad desde hace muchos años y se puede impartir sin ningún tipo de problema, no hace falta una reforma de la ley para que la formación online sea una realidad y un éxito. Cualquier autoescuela de barrio o de pueblo dispone ya de los medios tecnológicos para estar conectados con sus alumnos de manera digital".

REPERCUSIÓN NEGATIVA EN LA FORMACIÓN

Según Apana, si sale adelante la enmienda repercutirá negativamente en la formación, puesto que la existencia de locales físicos que dependan directamente de una Jefatura Provincial favorece la excelencia en el aprendizaje. "La Administración hace inspecciones periódicas y comprueba que los encargados de impartir la formación reglada son profesores certificados. Si eliminas ese control, ¿cómo se comprueba que el que imparte las lecciones teóricas es un profesor?".



Según Induráin, "de salir adelante, la reforma promoverá cierres, despidos de profesores y precariedad. Esta ley haría que existan cada vez más páginas en Internet, las cuales te ofrecen preparación del examen teórico a precios atractivos, pero no son autoescuelas reales. Estas páginas después solicitan acuerdos con autoescuelas para realizar la parte práctica, pero en nuestra comunidad no existen autoescuelas que colaboren con ellos, por lo que si un alumno contrata los servicios de estas páginas, después tendrá que ser el alumno el que acuda a Tráfico para pedir cita para su examen para después buscarse una autoescuela de barrio y así realizar la formación práctica, algo que encarece el precio final del permiso puesto que tendrá que pagar una matrícula y unas tasas de cambio de expediente".

CONTACTOS POLÍTICOS

Induráin señala que "desde Apana a nivel autonómico, y desde CNAE a nivel estatal, se están manteniendo reuniones con los senadores de los diferentes grupos políticos, para explicarles los verdaderos motivos de la enmienda y de las consecuencias devastadoras que producirá, tanto a nivel laboral, económico, formativo y en especial en lo que concierne a la seguridad vial, o lo que es lo mismo, en las vidas humanas. Esta misma semana nos hemos reunido con Delegación del Gobierno y tenemos cerradas varias reuniones más con diferentes senadores. También hemos mantenido conversaciones con sindicatos y con todas las autoescuelas de la comunidad, y se preveen movilizaciones en caso de que la enmienda siga su curso".

Por último, desde Apana señalan que "tan importante es la formación como la concienciación. Para aprender, por ejemplo, el significado de las señales, las velocidades máximas, etc€entendemos que no sea necesaria una presencialidad, cualquiera puede formarse online perfectamente. Otra cuestión diferente es la concienciación. Esta reforma haría que esta concienciación sea también online y eso es algo que no nos podemos permitir. El efecto de un contenido digital enlatado en el caso de la concienciación no sería efectivo".