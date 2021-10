Salud Pública garantiza que las vacunas contra la covid-19 mantienen la eficacia frente a la variante Delta Plus

La variante Delta plus, de la cual esta semana se ha detectado el primer caso en Navarra (aunque no ha originado ningún brote), no parece reducir la eficacia de la vacunación, según se extrae del informe epidemiológico elaborado por los expertos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). Sin embargo, en el mismo estudio también se vaticina que la entrada de esta variante "puede propiciar un aumento de casos" al tener "una mutación que favorece la transmisión".

La principal barrera para contener este posible incremento de contagios es la vacunación completa, que según el estudio "reduce a la tercera parte el riesgo de infección". Además, "el riesgo de necesitar ingreso hospitalario entre los infectados es entre 5 y 6 veces menor si están completamente vacunados que si no están vacunados". Así, en conjunto, "el riesgo de ingreso hospitalario se reduce doce veces con la vacunación completa".

En cuanto a la efectividad promedio de la vacunación completa del covid-19, en Navarra es del 69% para prevenir casos sintomáticos y del 92% para prevenir ingresos hospitalarios. La efectividad de las vacunas para prevenir todas las infecciones, incluidas las asintomáticas, es algo inferior, del 66% con pauta completa. Desde el comienzo de la vacunación en Navarra se estima que se han prevenido por efecto directo de la vacuna más de 13.000 infecciones, 3.100 ingresos hospitalarios, 350 ingresos en UCI y 900 defunciones por covid-19. A este impacto hay que sumarle el efecto indirecto de reducción de la circulación de coronavirus por la inmunidad de la población.

En lo referente a la evolución epidemiológica, en la última semana los casos de covid-19 han aumentado un 40% respecto a la semana anterior. Sin embargo, los expertos del ISPLN coinciden en que la intensidad de la circulación "se mantiene baja". Ha subido la incidencia en los grupos de edad menores de 75 años (superando los 30 por 100.000), mientras que en el grupo de 5 a 14 años se alcanzan los 67 casos por 100.000. Los casos de transmisión en domicilio explican el 40% de las infecciones, el ámbito social explica el 24%, y los casos que desconocen el origen de la infección son el 29%. El ámbito laboral se ha asociado con el 2,7% de los casos, y el ámbito escolar con el 3,8%. Todos los casos analizados han correspondido a la variante Delta, menos el primer caso de la Delta Plus.

Como conclusión, el informe epidemiológico explica que el covid-19 seguirá circulando durante los próximos meses junto con otros virus respiratorios, aunque su impacto en casos graves será probablemente menor que el de las ondas previas gracias a la alta cobertura vacunal. En las personas correctamente vacunadas, el riesgo de presentar una enfermedad grave debido al covid-19 no es mayor el asociado a otras enfermedades comunes como la gripe. Por el contrario, las personas adultas que no se han vacunado tienen un riesgo mayor de presentar formas graves de la enfermedad si llegan a infectarse.