Coronavirus Navarra, datos: 4 muertes y 12 ingresos en un día con 2.420 contagios, nuevo récord

La sexta ola en Navarra volvió a pisar el acelerador, y de qué manera, la semana pasada, y ya son 11 consecutivas con incremento de contagios. La última semana del año comienza marcando un nuevo máximo de la pandemia este lunes 27 de diciembre, cuando se contabilizaron al menos 2.420 casos, según datos del Instituto de Salud Pública y Laboral, tras realizar 7.366 pruebas PCR y de antígenos con una positividad del 32,9%. Son 1.322 casos más que el domingo, día festivo, y están por encima de los 914 de hace 7 días (+162%) y de los 695 de hace 14. La incidencia acumulada de la Comunidad foral, que encabeza este apartado en el Estado, está ya en el entorno de 2.400. Sin embargo, el estallido de contagios no ha afectado en la misma medida a la presión hospitalaria, aunque los ingresos aumentan en los últimos días: el 7,56% del total de camas están ocupadas por pacientes covid, por debajo de la media estatal, y en las UCI la ocupación es del 22,03%, aquí sí por encima de la media.

Actualmente hay 139 personas hospitalizadas por esta enfermedad, 7 menos en 24 horas, 23 de ellas en UCI, 3 menos. Ayer se notificaron 4 nuevos fallecimientos, cifra más elevada desde el 2 de mayo pasado (5).

En el ámbito hospitalario, en el último día se han registrado 12 nuevos ingresos, uno de ellos en la UCI. Respecto a la vacunación, el lunes se administraron en Navarra 4.119 dosis y el total de administradas asciende a 1.216.271. Las personas con pauta completa son 537.363.

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA Después de una semana, la previa a la Navidad, en la que los contagios por Covid-19 parecían haberse estabilizado –marcaron aun así el máximo de toda la pandemia, con 4.472–, la pasada destrozó todos los registros con 9.903 nuevos contagios, un incremento del 121%.

Los contagios fueron creciendo desde el lunes 20, con 921, hasta alcanzar los 2.036 del día 24. Volvieron a bajar, como es habitual, el fin de semana, con 1.196 el sábado y 1.098 el domingo. Aún con este descenso, estos son los dos peores datos en domingo o festivo en toda la pandemia.

87 NUEVOS INGRESOS, 13 EN UCI, Y 9 FALLECIDOS Los ingresos hospitalarios también crecieron y, aunque la presión hospitalaria en relación directa con la covid es notoriamente inferior a la de otras olas, Navarra ya está cerca de alcanzar unas cifras preocupantes. Además, esto se da en un contexto en el que tanto los hospitales como la Atención Primaria ya están saturados por falta de personal y otras circunstancias ajenas a la covid.

De esta manera, la semana pasada se produjeron 87 ingresos hospitalarios, 13 de ellos en UCI, por los 69 (10 en UCI) de la anterior. Actualmente hay 146 personas ingresadas, 26 de ellas en críticos, cuando siete días atrás eran 126, 23 en la UCI.

No obstante, teniendo en cuenta la cadencia de los ingresos –una o dos semanas tras los contagios– cabe esperar que la presión hospitalaria aumente en los próximos días, a pesar de que en esta ola el tiempo medio de estancia en los hospitales ha disminuido, las altas llegan antes, lo que hasta el momento ha ayudado a estabilizar la situación.

Por otro lado, la semana pasada se produjeron nueve fallecimientos, dos más que la anterior.

Vacunación. La semana pasada se administraron un total de 22.207 dosis de la vacuna contra el covid, lo que supone un notable descenso respecto a las 42.810 de la anterior. Esto se explica en gran medida por los días de Nochebuena y Navidad, en los que únicamente se administraron 143 y 72 dosis, respectivamente.

27 DE DICIEMBRE DE RÉCORD Ayer lunes Pamplona encabezó el listado de casos por municipios con 683 en total, entre los que destacan los 112 del II Ensanche, los 74 de Rochapea, los 71 de San Juan, 62 en Iturrama o los 52 de Milagrosa. Tras la capital navarra Sarriguren notificó un centenar de positivos, Tudela 93, Estella-Lizarra 84, Burlada 62, Tafalla 59, Barañáin 57, Ansoáin 53, Mutilva 51...:

NUEVAS RESTRICCIONES El Gobierno de Navarra solicitó ayer establecer el cierre de todos los locales de hostelería, sociedades y peñas entre la 1 y las 6 horas ante el incremento de casos de covid-19. Además, se extenderá el uso del certificado covid a residencias, hoteles o gimnasios.

La nueva Orden Foral 63/2021 de la consejera de Salud, por la que se establecen medidas sanitarias preventivas específicas de carácter extraordinario, fue enviada ayer al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y, de contar con su aval, entraría en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON), estando vigente hasta el 14 de enero (incluido).

La nueva orden foral busca "minimizar la importante transmisión comunitaria del virus y preservar la situación de un sistema sanitario que en estos momentos sufre una presión muy significativa, especialmente en la Atención Primaria y en las UCIs".

HORARIOS Entre otras medidas, establece el límite máximo de cierre de los locales de hostelería y diversas actividades entre la 1 y las 6 horas, la obligatoriedad del consumo sentado en mesas para un máximo de 10 personas y la regulación de eventos específicos de carácter social, cultural y deportivo, así como actividades navideñas.

LOCALES AFECTADOS El Ejecutivo foral ha decidido cerrar desde la 1 hasta las 6 horas la actividad de comercio, discotecas, salas de fiesta, cafés espectáculo, salas de conciertos, bares, bares especiales, cafeterías y restaurantes, actividades culturales, bingos, salones de juego y apuestas y recreativos, así como establecimientos en espacios multifuncionales cuando ejerzan actividad de hostelería y restauración, sociedades gastronómicas y peñas, bajeras, piperos y similares.

CONSUMO EN MESA En hostelería y restauración, el consumo será siempre sentado en mesa, pudiendo usarse las barras solo para pedir y recoger la consumición. Podrá permitirse el consumo en mesas que cuenten con taburetes y se encuentren pegadas a la barra. Éstas serán como máximo para dos personas y estarán a una distancia de 1,5 metros entre ellas, mismo número que se aplica a la distancia entre las propias mesas.

LÍMITE DE 10 PERSONAS Asimismo, las mesas o grupos de mesas no podrán superar las diez personas garantizando la distancia de seguridad interpersonal de 70 cm entre ellas. Asimismo, todas estas medidas serán aplicables para sociedades gastronómicas y peñas, así como piperos y similares.

SIN COMER EN CULTURA O DEPORTE Además de seguirse las recomendaciones preventivas de carácter sanitario, por las que las entidades organizadoras deberán adoptar las medidas necesarias para evitar aglomeraciones y altas concentraciones de personas, quedará prohibida la restauración en todos los eventos de carácter cultural, social o deportivo.

CABALGATAS Y SANSILVESTRES Los eventos navideños (cabalgatas, desfiles o similares y las tradicionales carreras San Silvestre) deberán ser objeto de informe preceptivo por parte del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra siempre y cuando superen las 500 personas en el interior y las 1.000 en el exterior.

AMPLIACIÓN DEL PASAPORTE COVID Se incluirá en esta Orden Foral la petición del pasaporte covid para acceder a las residencias y centros sociosanitarios, medida ya contenida en la Orden Foral aprobada la semana pasada por la consejera de Derechos Sociales y que el TSJN no avaló instando a que fuera presentada, en su caso, por la consejera de Salud como autoridad sanitaria.

El pase se va a requerir para el acceso de las personas de 12 años y más a los establecimientos con licencia de discotecas, salas de fiesta, cafés espectáculo, salas de conciertos, eventos multitudinarios en el interior (excepto los eventos deportivos que tengan la regulación del documento de actuaciones coordinadas del ministerio de sanidad), bingos, salones de juego y apuestas y recreativos, establecimientos en espacios multifuncionales, restaurantes (excluidos comedores de universidades y de empresa), alojamientos turísticos como albergues, hoteles y similares, gimnasios, instalaciones en las que se desarrollen actividades físico-deportivas dirigidas en espacios cerrados, con excepción de los entrenamientos deportivos de competiciones organizadas. Se excluye de este requisito los espacios y terrazas al aire libre.

REALIZACIÓN DE TEST El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra está en fase de actualización y readaptación provisional del sistema de detección y testeo del Covid-19 al nuevo escenario epidemiológico y sanitario, tratando de priorizar las situaciones de mayor riesgo, así como agilizar los procesos internos y externos en un escenario con alta incidencia y casos leves. Salud prevé en breve concretar esta readaptación en indicaciones en forma de información servicio.

Según explicó el Departamento, el sistema sanitario se encuentra en una situación de "importante tensionamiento y presión en todas sus facetas", desde la vacunación a la atención asistencial, especialmente en centros de salud pero también de forma creciente en Hospitales, debido a un incremento exponencial de la incidencia de la Covid-19, confluyente con otras patologías estacionales (virus respiratorios, etc.) así como otras necesidades no covid más allá del ámbito respiratorio.

El dispositivo de detección, testeo y vigilancia epidemiológica está "especialmente exigido" debido a una incidencia que ha crecido mucho en las últimas semanas, traducida en contagios confirmados como contactos estrechos, muchos sin cuadro clínico.

Salud explicó que en los últimos días se está realizando un "gran esfuerzo" de testeo por parte del sistema sanitario navarro alcanzando jornadas de hasta 8.053 pruebas y acumulando en conjunto en los últimos siete días casi 40.000 (38.631 de domingo a domingo) pruebas.

No obstante, "la situación es complicada", según señaló Salud, y ante esto, "además del reforzamiento máximo posible de los recursos sanitarios tanto materiales y humanos", se activaron tres líneas de actuación complementarias a la vacunación: intensificar la prevención, evitar la interacción social y movilidad prescindible y apostar por formato pequeño (10 personas y dos unidades convivenciales) en encuentros durante los días navideños.

NAVARRA NO ES LA ÚNICA QUE IMPONE MEDIDAS La CAV, La Rioja, Cantabria, Asturias y Aragón, además de Navarra, acordaron ayer limitar horarios y comensales en hostelería, restauración y el ocio nocturno para intentar frenar la explosión de contagios con un nuevo récord de casos que ha provocado la variante ómicron del coronavirus, con la mirada puesta en la próxima Nochevieja.

Son medidas consensuadas por las comunidades del norte, aunque cada una con sus matizaciones y según su legislación, como consecuencia de la incidencia de contagios. Y es que una vez que se ha superado la Navidad, todas las comunidades autónomas se están preparando para afrontar el siguiente desafío: detener el avance de la sexta ola con restricciones de aforos en las macrofiestas y las concentraciones habituales de Nochevieja.

Euskadi y Galicia tienen previsto anunciar hoy nuevas medidas, otras como Madrid no se plantean imponer restricciones o cierres en la hostería porque, en opinión, de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no sirven para nada, aunque la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior anunció que no autorizará las cinco macrofiestas esta Nochevieja.

Por su parte, Andalucía pospuso la decisión sobre las restricciones hasta el día 4. Tampoco está previsto implantar restricciones en Extremadura, que se encuentra en el nivel dos de alerta de contagios y entiende que tiene controlada la situación.

Asimismo, ni Castilla La Mancha ni Castilla León impondrán restricciones adicionales, como la limitación de aforos o el cierre del ocio nocturno, aunque recomienda limitar las reuniones estas navidades.

SÁNCHEZ RESTA IMPORTANCIA Pese a estos datos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que la ciencia ha apuntado que la gravedad de la variante ómicron es menor que con otras variantes y aunque admitió que con ómicron se verán cifras de contagio altas, las hospitalizaciones e ingresos en UCI no serán como en olas previas.

Así lo ha afirmó ayer desde la isla de La Palma, donde pidió "perseverar" en la vacunación, la autoprotección y la unidad institucional, que entiende como apoyo a las CCAA en las medidas que adopten.

Y allí también restó gravedad a la nueva variante. "Es verdad que ahora estamos haciendo frente a la variante omicrom que la evidencia científica dice dos cosas de ella, la primera que es altamente contagiosa pero en segundo lugar que el impacto que tiene sobre la gravedad en la enfermedad de todos los que la sufren es menor, lo estamos viendo en las hospitalizaciones y en los ingresos en las UCI", señaló.

PERSEVERAR EN LA VACUNACIÓN En este sentido, señaló que en las próximas semanas se van a ver cifras de contagio "evidentemente altas", pero matizó que "no va a ser así en hospitalizaciones y en las UCI en comparación con otras olas previas".

Para ello, pidió "perseverar" en la estrategia que está basada en tres cuestiones: vacunación, como mejor antídoto para hacer frente a las consecuencias; protección personal y uso de las mascarillas y unidad institucional.