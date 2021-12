Pacho Guerrero: "Gracias a las vacunas he podido volver a ir a almorzar y a pasear junto a mis nietos"

Pamplona – Pacho Guerrero fue el primer navarro en vacunarse contra el coronavirus el 27 de diciembre de 2020. Un año después y con las tres dosis puestas, ha podido volver a hacer cosas que añoraba como ir a almorzar a la Rochapea o pasear con sus nietos. Eso sí, desde la residencia Amavir de Sarriguren –a la que ha sido trasladado por las inundaciones de El Vergel– observa con preocupación la sexta ola del coronavirus y pide que la ciudadanía cumpla las normas para que este año sí haya Sanfermines.

¿Qué balance hace de este año desde que se puso la vacuna?

–Estoy contento porque toda la familia estamos bien. La verdad es que al principio tenía miedo de ponérmela. Ahora ya tengo las tres dosis y todo perfecto.

¿Qué recuerdo tiene de ese 27 de diciembre de 2020?

–El día que me puse la primera vacuna estaba súper asustado. Yo no quería, estaba muy reacio. Pero me la puse y no tuve ningún dolor ni fiebre ni nada. La gente me decía que había sido muy valiente, pero yo no lo creo. Fui el primero, pero hice todo normal. Luego vinieron la segunda y la tercera y las que hagan falta.

¿Cómo es ahora su día a día?

–Sigue todo normal porque sigo yendo con mascarilla y eso. Tampoco hago ninguna cosa del otro mundo. Voy a la mañana a la Rochapea a almorzar al Boulevard, a dar una vueltica por El Vergel y a ayudar a los de mantenimiento. Así paso la mañana y a la tarde voy a la residencia de Sarriguren. He podido hacer las cosas que llevaba tiempo esperando como ir a almorzar o estar con los nietos, aunque ahora estamos en otro momento en el que hay que tener bastante cuidado.

¿Cómo está celebrando las navidades?

–Están siendo muy normales. Comiendo y cenando con poca gente, unos cuatro o cinco. Y pronto a casa, sin estar mucho tiempo en bares ni nada de eso. Está siendo todo muy tranquilo y muy normal.

Parecía que la vacunación iba a ser el fin de la pandemia, pero esta sexta ola está siendo muy notable.

–Sí. Está habiendo muchos casos y hay que tener un poco de cuidadico. La gente parece que no quiere ponerse la mascarilla, pero yo creo que es esencial: hay que ponérsela. Creo que si no no vamos a terminar nunca con este bicho. Estamos agobiados, pero a ver si este año tenemos por lo menos Sanfermines.

