Coronavirus en Navarra: ligero descenso de casos, por encima de los 300 positivos diarios

Navarra registró 329 nuevos casos positivos de Covid-19 este martes 22 de marzo, según datos provisionales que se irán actualizando a lo largo de estos días con las notificaciones por autotest. Supone un descenso en el número de contagios respecto al día anterior, en el que finalmente se registraron 401 casos, en lugar de los 377 iniciales.



Es una cifra ligeramente inferior a la registrada el martes pasado, con 339 casos, pero casi un centenar de positivos más que dos semanas atrás, cuando se detectaron 234 casos.







En lo que va de semana los casos suben un 6,7% respecto al mismo periodo de la anterior (684 vs 730). En los días previos, se registraron en la Comunidad foral 226 casos el domingo, 189 el sábado, 292 casos el viernes, 389 casos el jueves, 426 casos el miércoles, 339 el martes, 345 el lunes y 196 el domingo de la semana pasada.







Barañáin encabeza el listado diario por zonas básicas de salud con 20 contagios. Le siguen el barrio pamplonés de San Juan con 16 casos, Zizur Mayor y Ermitagaña con doce cada uno, Burlada y Sarriguren con once cada uno, y Beriáin, Casco Viejo e Iturrama con diez cada uno.







El Gobierno central y las Comunidades Autónomas siguen dando pasos para ir "normalizando" la covid. De hecho, La Comisión de Salud Pública dio luz verde este martes a la nueva estrategia que normalizará la covid a partir del próximo 28 de marzo, cuando se eliminarán los aislamientos de las personas asintomáticas y dejarán de hacerse pruebas con carácter general.



Así lo han decidido finalmente los directores generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades en una reunión en la que han establecido que a partir de esa fecha las pruebas diagnósticas se centrarán en personas (mayores de 60, inmunodeprimidos y embarazadas) y ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios), así como casos graves, en los que se focalizará a partir de ahora la vigilancia.



LOS DATOS DEL DÍA ANTERIOR

Por otro lado, en las últimas 24 horas no se contabilizaron fallecimientos por covid y se produjeron tres nuevos ingresos hospitalarios, uno de ellos en la UCI. De esta manera, permanecen hospitalizadas 52 personas, siete de ellas en la UCI.

585 casos de incidencia El Ministerio de Sanidad actualizó ayer los datos de incidencia de covid-19 y Navarra es la quinta comunidad del Estado con mayor tasa, con 585 casos por 100.000 habitantes. Destaca la alta incidencia que se registra en los mayores de 70 años: el grupo de 70-79 tiene la tasa más alta de la Comunidad Foral con 819 casos por 100.000 habitantes, y los mayores de 80 años, una tasa de 750.

A NIVEL NACIONAL

Las comunidades han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 54.147 nuevos casos de covid-19. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 36.066 positivos.La cifra total de contagios en el Estado se eleva ya a 11.378.784 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 436,54, frente a 445,80 el viernes pasado. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 206.856 positivos.En el informe de este martes se han añadido 350 nuevos fallecimientos, en comparación con 281 el martes pasado. Hasta 102.053 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó al Estado, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 177 personas con positivo confirmado en el Estado.Actualmente, hay 4.686 pacientes ingresados y positivos en covid-19 (4.580 el viernes) y 552 en UCI (597 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 491 ingresos (508 el viernes) y 269 altas (577 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 3,78 por ciento (3,69% el viernes) y en las UCI en el 6,06 por ciento (6,55% el viernes).Entre el 13 y el 18 de marzo, las comunidades han realizado 624.567 pruebas diagnósticas, de las cuales 288.001 han sido PCR y 336.566 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.318,07.Mientras tanto, la tasa de positividad se sitúa en el 17,94 por ciento, frente al 17,50% del viernes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este dato se encuentrepara considerar como 'controlada' la propagación del virus.